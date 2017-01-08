В Москве задержан организатор флешмоба "В метро без штанов"

На станции метро "Цветной бульвар" в Москве днем в воскресенье задержан организатор флешмоба "В метро без штанов", запланированной в рамках международной акции. Об этом сообщает с места событий корреспондент газеты "Московский комсомолец".

По информации издания Life, организатор флешмоба Марк Веселый был задержан еще до начала акции. При этом на "Цветном бульваре", где в 15:00 должен был начаться флешмоб, дежурили около десяти сотрудников полиции. Как сообщил изданию Веселый, его доставили в отдел полиции и пытаются вменить статью об организации одновременного массового пребывания, повлекшего нарушение общественного порядка. Сам активист категорически отрицает свою вину и подчеркивает, что нарушения порядка не было.

В полиции задержание объяснили тем, то Веселый похож на разыскиваемое лицо.

Акция "В метро без штанов" проходит ежегодно в десятках городов в разных странах мира. Вскоре после акции в январе 2016 года сообщалось, что московская полиция начала проверку и разыскивает участников флешмоба.