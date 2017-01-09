Апостолы Путина

Знакомые все лица: в Сети обсудили рыбаков, с которыми Путин ходил в церковь
Владимир Путин отметил Рождество в компании людей, чьи лица показались наблюдательным блогерам знакомыми – те же люди окружали президента, когда он в сентябре ездил на рыбалку. По Сети разлетелись фотографии, в которых многие увидели доказательство того, что президента на многих мероприятиях окружают одни и те же "люди из народа".
Ничуть не удивляет, что Путин всюду ездит со своими рыбаками, удивляет, что народ искреннее верит, что это действительно – рыбаки.
18 Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы,
19 и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков.
20 И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним.
21 Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их.
22 И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним.
23 И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.
24 И прошел о Нем слух по всей Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их.
Многие решили, что роль рыбаков удачно исполнили сотрудники Федеральной службы охраны.
Одна и та же небольшая группа сотрудников ФСО ездит с Путиным и изображает народ: то прихожан сельского храма, то рыбаков, то передовиков производства. Интересно, что даже к ним Путин выходит в бронежилете (судя по складкам одежды). Последнее фото сделано в сентябре, значит труппа более-менее постоянная.
Может кризис с деньгами и до ФСО докатился, а может решили просто расширить амплуа для уже проверенного и подготовленного кадра…
Вот, все исступленно постят путинские фотки, где сотрудники ФСО, выступающие в разных ролях, помечены циферками... И чего удивительного? Он с ними живет... А на свои фотки посмотрите... Вокруг вас тоже все время одни и те же люди...
А то, что путинское окружение все время переодевается, так это ролевые игры такие... Не лезьте в чужую частную жизнь!
нет, я отказываюсь в это верить.
сейчас выяснится, что и целованный в живот мальчик - тоже из этих, какой-нибудь кадет юнкерского училища ФСО. и что тогда? вот Путн с Эрдоганом, вот с Папой Римским, вот с Елизаветой 2, вот с лидерами тогда еще Г8.
с одним только далай-ламой не стал встречаться. теперь понятно, почему
Сюжет породил множество подражаний и пародий.
Многие блогеры считают, что президент вполне мог повстречаться с теми самыми рыбаками – монастырь, в котором он отмечал Рождество, стоит на том же озере Ильмень.
Зря я перепостил эту картинку. Ничего сенсационного там нет - второй раз Путина привезли к проверенным людям. Пусть они и не рыбаки, но какие они фсо-шники? Смешно же. Конечно же одни и те же лица были и в прошлый приезд, и в этот, и за ухой и в церкви.
Короче говоря, история высосана из пальца скучающей публикой.
Скажите, а почему все постят эти "разоблачительные" снимки? Кремль не просто не скрывает, но и подчёркивает, что Путин решил пообщаться на Рождество с теми же самыми людьми, с которыми он уже встречался в начале осени. В чём тут сенсация и компромат?
И действительно, в репортаже "Вестей" о визите Путина в монастырь рассказывают так:
Свечку с молитвами о мире и процветании в стране президент ставит вместе с прихожанами. Среди них те самые рыбаки, с которыми Путин познакомился еще осенью на древнем озере Ильмень.
Отповедь скептикам дал в "КП" журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Люди, которые постят такие фото с огненными комментариями, они вообще кто? Они настолько незамысловаты, что не могут разобраться в простой ситуации? Или они считают своих читателей откровенными идиотами? И что из этого хуже?
Ну хорошо, вот она трехходовка:
1) Путин осенью с Медведевым съездил на рыбалку на Ильмень. Пообщался там с рыбаками, да приодетыми в честь такого случая, да с ухой с привезенного с собой гостями фарфора, но более чем реальными.
2) На Рождество по традиции посещать службу в малом храме в провинции Путин выбрал новгородский монастырь.
3) Раз уж так совпало, то на богослужение пригласили и тех самых рыбаков, чтобы заодно потом обсудить с ними - что из говоренного в сентябре выполнено.
Но даже если люди на фото – не охранники Путина, немногие оказались готовы поверить в то, что они настоящие рыбаки.
Рыбаки поддельные, прихожане в церкви - поддельные, невесты на Красной площади - поддельные...
Да чего уж там... Бери выше: депутаты - поддельные, выборы поддельные, статистические данные - поддельные, диссертации - поддельные...
Все поддельное. Все - фейк.
Все? Нет. Трупы - настоящие. И состояния в миллиарды долларов - тоже.
Кто эти люди на самом деле? Больше всего блогерам удалось узнать о Ларисе Сергухиной, получившей в Сети прозвище "рыбачка Соня".
Повеселило блогеров и то, что Лариса Сергухина принимала участие в спуске на воду подводной лодки "Великий Новгород": она стала "крестной матерью" подлодки, разбив по традиции о ее корпус бутылку шампанского.
Вчерашние фотки с путинскими рыбаками вскипятили рунет. Вот вам еще немного "рыбной закуски". Рыбачка-то наша - подлинная многостаночница! Кем только ей не доводилось быть!.. Не удивлюсь, если выяснится, что она и Варшаву брала, и Берлин...
Рыбачка соня - она же владелица и директриса предприятий, соревнующихся в конкурсах поставки селитры на зону, она же крестная мать подлодки, и завтрашний велопробег в Москве. Это правда очень смешно, или на меня шнапс так действует?
Впрочем, украинская группа "Информационное сопротивление" в крещении субмарины ничего предосудительного не нашла:
Чего-то особенного в том, что Сергухина перерезала ленту подлодки — нет. Женщины традиционно перерезают ленты на новых суднах, о чем регулярно пишет местный судостроительный завод «Адмиралтейские верфи», который строит как ледоколы так и подводные лодки для флота. Сергухина является руководителем бригады рыбаков, помимо должности в компании она занимается еще и предпринимательством по вылову рыбы. Лариса постоянно принимает участие в разных мероприятиях, связанных с российским флотом, о чем регулярно пишет пресс-служба «Еврохимсервиса».
Другие подробности выявило расследование ФБК.
Вот вам одна картинка про "новгородских рыбаков", в которой вся суть всего вообще.
На картинке — фейковый конкурс на поставку удобрений для нужд колонии (ИК-9 в Курской области). Почему фейковый? Потому что ЗАО "Агрохимическая компания Курск" — это дочка ООО "Торговая компания Еврохимсервис", то есть тендер "сыгран" между двумя зависимыми компаниями. Генеральный директор ЗАО "АК Курск" — Лариса Борисовна Сергухина (девичья фамилия — Галактионова). В ООО "ТК Еврохимсервис" она же — заместитель генерального директора, а генеральный (и основный акционер) — ее сестра, Ольга Борисовна Галактионова.
Ну вот такой обычный для России кейс: вместо конкуренции на госзакупках аффилированные фирмы изображают конкуренцию, даже если речь идет о том, чтобы машину селитры продать исправительной колонии (интересно, для каких целей)? И это не разовый кейс, там все госконкурсы этого Еврохимсервиса такие.
Ну так вот, эта Лариса Борисовна Сергухина — она и есть знаменитая теперь уже "бригадир новгородских рыбаков". Она на сентябрьских фотографиях есть с Путиным и Медведевым уху, она же с дочерью вчера молится рядом с Путиным в храме.
Рыбак из нее, естественно, такой же, как из меня балерина (подробнее об этом написал в телеграме), она просто местная новгородская бизнесменша и общественница-активистка.
Но что вот еще интересно — и устанавливается буквально за 10 минут в системе "Контур.Фокус" — она мошенница.
И, очевидно, никакое ФСО это не смущает; вполне себе "классово близкая", годится для того, чтобы позировать на всех фото рядом с президентом.
Всё построено на лжи. Ложь в большом и ложь в мелочах.
И даже "путинская рыбачка" с фото (она то на лодке, то в храме с Путиным) - это местная тётушка, зарабатывающая на поставках для госнужд по коррупционным (понятное дело) схемам.
Вот и всё у них так. Сборище ворья, прикидывающееся работягами для телекартинки.
Вечное вранье. Якобы встрелили рыбаков и ели с ними уху. Потом эти же рыбаки с президентом на службе в храме случайно в том же составе.
Случайно рыбачка, она же прихожанка, она же мошенница на госзакупках.
Везде одни и те же.
Узок круг этих рыбаков, страшно далеки они от народа.
…Неожиданно в хиты сезона пробился полузабытый шлягер "Рыбачка Соня", а девочки в школьных анкетах на вопрос "кем ты хочешь стать после окончания школы" поголовно пишут - "бригадиром рыбаков".
она не мошенница, она один из капилляров системы, выкачивающей деньги снизу наверх. Только своего человека можно поставить рядом. Все логично
Руководитель предприятия по ловле рыбки в мутной воде.
Членам "Информационного сопротивления" удалось найти в соцсетях еще троих из четырех рыбаков, но на их страницах не обнаружилось ничего такого, что позволило бы связать их с ФСО или заподозрить в чрезмерных тратах.