Апостолы Путина

Владимир Путин отметил Рождество в компании людей, чьи лица показались наблюдательным блогерам знакомыми – те же люди окружали президента, когда он в сентябре ездил на рыбалку. По Сети разлетелись фотографии, в которых многие увидели доказательство того, что президента на многих мероприятиях окружают одни и те же "люди из народа".

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Dmitry Gololobov

Ничуть не удивляет, что Путин всюду ездит со своими рыбаками, удивляет, что народ искреннее верит, что это действительно – рыбаки.

Alexey Kovalev

18 Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы,

19 и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков.

20 И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним.

21 Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их.

22 И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним.

23 И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.

24 И прошел о Нем слух по всей Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их.

Многие решили, что роль рыбаков удачно исполнили сотрудники Федеральной службы охраны.

Андрей Мальгин

Одна и та же небольшая группа сотрудников ФСО ездит с Путиным и изображает народ: то прихожан сельского храма, то рыбаков, то передовиков производства. Интересно, что даже к ним Путин выходит в бронежилете (судя по складкам одежды). Последнее фото сделано в сентябре, значит труппа более-менее постоянная.

Николай Травкин

Может кризис с деньгами и до ФСО докатился, а может решили просто расширить амплуа для уже проверенного и подготовленного кадра…

Рыклин Александр

Вот, все исступленно постят путинские фотки, где сотрудники ФСО, выступающие в разных ролях, помечены циферками... И чего удивительного? Он с ними живет... А на свои фотки посмотрите... Вокруг вас тоже все время одни и те же люди...

А то, что путинское окружение все время переодевается, так это ролевые игры такие... Не лезьте в чужую частную жизнь!

Anton Mukhin

нет, я отказываюсь в это верить.

сейчас выяснится, что и целованный в живот мальчик - тоже из этих, какой-нибудь кадет юнкерского училища ФСО. и что тогда? вот Путн с Эрдоганом, вот с Папой Римским, вот с Елизаветой 2, вот с лидерами тогда еще Г8.

с одним только далай-ламой не стал встречаться. теперь понятно, почему

Сюжет породил множество подражаний и пародий.

Многие блогеры считают, что президент вполне мог повстречаться с теми самыми рыбаками – монастырь, в котором он отмечал Рождество, стоит на том же озере Ильмень.

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Fyodor Krasheninnikov

Зря я перепостил эту картинку. Ничего сенсационного там нет - второй раз Путина привезли к проверенным людям. Пусть они и не рыбаки, но какие они фсо-шники? Смешно же. Конечно же одни и те же лица были и в прошлый приезд, и в этот, и за ухой и в церкви.

Короче говоря, история высосана из пальца скучающей публикой.

Vladimir Varfolomeev

Скажите, а почему все постят эти "разоблачительные" снимки? Кремль не просто не скрывает, но и подчёркивает, что Путин решил пообщаться на Рождество с теми же самыми людьми, с которыми он уже встречался в начале осени. В чём тут сенсация и компромат?

​И действительно, в репортаже "Вестей" о визите Путина в монастырь рассказывают так:

Свечку с молитвами о мире и процветании в стране президент ставит вместе с прихожанами. Среди них те самые рыбаки, с которыми Путин познакомился еще осенью на древнем озере Ильмень.

Отповедь скептикам дал в "КП" журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов.



Люди, которые постят такие фото с огненными комментариями, они вообще кто? Они настолько незамысловаты, что не могут разобраться в простой ситуации? Или они считают своих читателей откровенными идиотами? И что из этого хуже?

Ну хорошо, вот она трехходовка:

1) Путин осенью с Медведевым съездил на рыбалку на Ильмень. Пообщался там с рыбаками, да приодетыми в честь такого случая, да с ухой с привезенного с собой гостями фарфора, но более чем реальными.

2) На Рождество по традиции посещать службу в малом храме в провинции Путин выбрал новгородский монастырь.

3) Раз уж так совпало, то на богослужение пригласили и тех самых рыбаков, чтобы заодно потом обсудить с ними - что из говоренного в сентябре выполнено.

Но даже если люди на фото – не охранники Путина, немногие оказались готовы поверить в то, что они настоящие рыбаки.

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Кох Альфред

Рыбаки поддельные, прихожане в церкви - поддельные, невесты на Красной площади - поддельные...

Да чего уж там... Бери выше: депутаты - поддельные, выборы поддельные, статистические данные - поддельные, диссертации - поддельные...

Все поддельное. Все - фейк.

Все? Нет. Трупы - настоящие. И состояния в миллиарды долларов - тоже.

Кто эти люди на самом деле? Больше всего блогерам удалось узнать о Ларисе Сергухиной, получившей в Сети прозвище "рыбачка Соня".



Повеселило блогеров и то, что Лариса Сергухина принимала участие в спуске на воду подводной лодки "Великий Новгород": она стала "крестной матерью" подлодки, разбив по традиции о ее корпус бутылку шампанского.

Sotnik Alexander

Вчерашние фотки с путинскими рыбаками вскипятили рунет. Вот вам еще немного "рыбной закуски". Рыбачка-то наша - подлинная многостаночница! Кем только ей не доводилось быть!.. Не удивлюсь, если выяснится, что она и Варшаву брала, и Берлин...

Tatiana Narbut-kondratieva

Рыбачка соня - она же владелица и директриса предприятий, соревнующихся в конкурсах поставки селитры на зону, она же крестная мать подлодки, и завтрашний велопробег в Москве. Это правда очень смешно, или на меня шнапс так действует?

Впрочем, украинская группа "Информационное сопротивление" в крещении субмарины ничего предосудительного не нашла:

Чего-то особенного в том, что Сергухина перерезала ленту подлодки — нет. Женщины традиционно перерезают ленты на новых суднах, о чем регулярно пишет местный судостроительный завод «Адмиралтейские верфи», который строит как ледоколы так и подводные лодки для флота. Сергухина является руководителем бригады рыбаков, помимо должности в компании она занимается еще и предпринимательством по вылову рыбы. Лариса постоянно принимает участие в разных мероприятиях, связанных с российским флотом, о чем регулярно пишет пресс-служба «Еврохимсервиса».

Другие подробности выявило расследование ФБК.

Леонид Волков

Вот вам одна картинка про "новгородских рыбаков", в которой вся суть всего вообще.

На картинке — фейковый конкурс на поставку удобрений для нужд колонии (ИК-9 в Курской области). Почему фейковый? Потому что ЗАО "Агрохимическая компания Курск" — это дочка ООО "Торговая компания Еврохимсервис", то есть тендер "сыгран" между двумя зависимыми компаниями. Генеральный директор ЗАО "АК Курск" — Лариса Борисовна Сергухина (девичья фамилия — Галактионова). В ООО "ТК Еврохимсервис" она же — заместитель генерального директора, а генеральный (и основный акционер) — ее сестра, Ольга Борисовна Галактионова.

Ну вот такой обычный для России кейс: вместо конкуренции на госзакупках аффилированные фирмы изображают конкуренцию, даже если речь идет о том, чтобы машину селитры продать исправительной колонии (интересно, для каких целей)? И это не разовый кейс, там все госконкурсы этого Еврохимсервиса такие.

Ну так вот, эта Лариса Борисовна Сергухина — она и есть знаменитая теперь уже "бригадир новгородских рыбаков". Она на сентябрьских фотографиях есть с Путиным и Медведевым уху, она же с дочерью вчера молится рядом с Путиным в храме.

Рыбак из нее, естественно, такой же, как из меня балерина (подробнее об этом написал в телеграме), она просто местная новгородская бизнесменша и общественница-активистка.

Но что вот еще интересно — и устанавливается буквально за 10 минут в системе "Контур.Фокус" — она мошенница.

И, очевидно, никакое ФСО это не смущает; вполне себе "классово близкая", годится для того, чтобы позировать на всех фото рядом с президентом.

Алексей Навальный

Всё построено на лжи. Ложь в большом и ложь в мелочах.

И даже "путинская рыбачка" с фото (она то на лодке, то в храме с Путиным) - это местная тётушка, зарабатывающая на поставках для госнужд по коррупционным (понятное дело) схемам.

Вот и всё у них так. Сборище ворья, прикидывающееся работягами для телекартинки.

Elena Kazakova

Вечное вранье. Якобы встрелили рыбаков и ели с ними уху. Потом эти же рыбаки с президентом на службе в храме случайно в том же составе.

Случайно рыбачка, она же прихожанка, она же мошенница на госзакупках.

Везде одни и те же.

Узок круг этих рыбаков, страшно далеки они от народа.

Николай Травкин

…Неожиданно в хиты сезона пробился полузабытый шлягер "Рыбачка Соня", а девочки в школьных анкетах на вопрос "кем ты хочешь стать после окончания школы" поголовно пишут - "бригадиром рыбаков".

Michael Schulmann

она не мошенница, она один из капилляров системы, выкачивающей деньги снизу наверх. Только своего человека можно поставить рядом. Все логично

Vsevolod Makhov

Руководитель предприятия по ловле рыбки в мутной воде.

Членам "Информационного сопротивления" удалось найти в соцсетях еще троих из четырех рыбаков, но на их страницах не обнаружилось ничего такого, что позволило бы связать их с ФСО или заподозрить в чрезмерных тратах.