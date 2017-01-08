Нетаньяху: исполнитель теракта в Иерусалиме связан с ИГ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в воскресенье с видеообращением в связи с терактом в Иерусалиме, когда грузовик врезался в группу израильских военнослужащих, заявил, что его исполнитель был связан с "Исламским государством" (группировкой, запрещенной в РФ).

Нетаньяху сообщил, что во время теракта убиты четыре израильских солдата, трое из них женщины и один мужчина. Он сообщил, что властям известна личность злоумышленника.

Нетяньяху указал на схожесть терактов Иерусалиме с более ранними терактами, в которых использовались грузовики - 14 июля 2016 года в Ницце, Франция, и 19 декабря 2016 года в Берлине, Германия.

"Мы боремся с этой проблемой, и мы преодолеем её," - подчеркнул премьер-министр.

В воскресенье грузовик марки "Мерседес" съехал с дороги и врезался в военных, которые выходили из автобуса. Солдаты сразу открыли огонь. Нападавший был убит на месте. Власти Израиля назвали произошедшее терактом.