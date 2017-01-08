Иракские силы, сражающиеся против ИГ в Мосуле, вышли к берегу Тигра

Иракские силы, сражающиеся в Мосуле против боевиков "Исламского государства" (группировки запрещенной в России), объявили, что 8 января достигли восточного берега реки Тигр.

Это важный шаг в военной операции, осуществляемой при поддержки США и нацеленной на то, чтобы выбить исламистов из Мосула.

Как сообщил пресс-секретарь Сабах аль-Нумана, иракские контрерористические подразделения в Ираке пробились к восточному берегу Тигра и уже контролируют берег Тигра к югу от Мосула. Однако исламисты по-прежнему удерживают всю западную половину города.

Контртеррористические подразделения иракской армии, которые называют службой по борьбе с терроризмом, также столкнулись с отчаянным сопротивлением исламистов вблизи восточной части Мосула. Эти подразделения являются частью 100-тысячных сил, поддерживаемых ВВС США и состоящих из курдских бойцов и шиитской милиции.

Наступление, направленное на то, чтобы выбить джихаддистов из Мосула, второго по величине город Ирака, началось 17 октября.

Мосул является последним крупным городским центром в Ираке, который по-прежнему контролирует "Исламское государство", захватившая около трети страны в 2014 году.