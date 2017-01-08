Россиянин Сергей Устюгов выиграл многодневку "Тур де Ски" и установил рекорд по числу побед.

24-летний лыжник одержал пять подряд побед со старта "Тура"-2017: стал первым в швейцарском Валь Мюстаире в спринте свободным стилем 31 декабря и масс-старте "классикой" 1 января, в немецком Оберстдорфе в скиатлоне 3 января и в гонке преследования свободным стилем 4 января, а также в итальянском Тоблахе в индивидуальной гонке свободным стилем 6 января.

Лидер стал вторым в масс-старте "классикой" 7 января в 2,2 секунды от финишировавшего первым норвежца Мартина Сундбю, но при этом в общем зачете опережал того на 1.11,9. В заключительный день в итальянском Валь-ди-Фьемме в гонке на 9 км свободным стилем россиянин практически сохранил гандикап – и стал первым в общем зачете.