В Гданьске найден мертвым сын Леха Валенсы

В Гданьске найден мертвым один из сыновей бывшего президента Польши Леха Валенсы. Об этом сообщает Ассошиэйтед пресс со ссылкой на польское агентство ПАП.

Тело 43-летнего Пшемыслава Валенсы обнаружил в его квартире один из членов семьи. Медики не нашли на теле никаких повреждений, которые свидетельствовали бы о криминальном характере смерти.

Пшемыслав - третий из восьми детей Валенсы. У мужчины были серьезные проблемы с алкоголем, полиция неоднократно задерживала его за вождение в нетрезвом состоянии.

Лех Валенса был президентом Польши с 1990 по 1995 годы. В феврале прошлого года польский государственный Институт национальной памяти получил документы, которые могут свидетельствовать о сотрудничестве бывшего лидера "Солидарности" и президента страны Леха Валенсы со спецслужбами коммунистического режима. Сам Валенса категорически отрицает это.