Трамп как добрый следователь

Одна из главных тем последних дней - публикация доклада американской разведки о вмешательстве России в президентские выборы или даже "подрыве американской демократии".

Сам доклад существует в двух версиях: с секретной частью познакомились Барак Обама и Дональд Трамп, открытая часть была представлена Конгрессу и обсуждалась в прессе.

Максим Артемьев делает пояснения к докладу на "Спектр.Пресс":

Американцы традиционно с большим недоверием и подозрением относятся ко всему, связанному со спецслужбами и тайными операциями. Конгрессмены и сенаторы чутко следят за работой соответствующих ведомства, а журналисты постоянно пытаются подловить их на попытке нарушить конституцию и законы. Поэтому спецслужбы приучены активно работать с общественностью и сохранять в секрете как можно меньше информации, только в пределах совершенно необходимого. Американские налогоплательщики должны знать, чем занимаются их правоохранительные органы. Данный доклад, переданный в открытый доступ, представляет собой выжимки из совершенно секретного доклада президенту Бараку Обаме, направленного перед новым годом. Опущены только те места, которые могут вывести на секретные источники информации, либо раскрывают приемы работы спецслужб.

Как и всякий документ такого рода в Америке, доклад содержит подробное вступление, разъясняющее терминологию и методологию его составления, все pro и contra. Например, отмечается, что ЦРУ и ФБР с одной стороны, и АНБ, с другой, расходятся в оценке исходного тезиса – что именно Путин стоял за кибератаками на президентскую кампанию Клинтон. Если первые два ведомства верят в его непосредственное участие абсолютно, то третье лишь «с определенной долей вероятности». Авторы доклада объясняют, почему они используют слова и выражение наподобие «вероятно», «предполагаем», «считаем». Также они указывают, что доклад ни в коей мере не касается итогов американских выборов и результатов предполагаемого информационного воздействия на электорат и общественное мнение в целом.

Последняя оговорка понятна – текст, представленный Национальной разведкой, касается очень щекотливых и болезненных проблем внутриамериканской политической жизни. Ведь если сказать «а» — что Кремль повлиял на итоги выборов, то неизбежно встанет вопрос «б» — а насколько законным является избрание Дональда Трампа?

Ключевой вывод доклада заключается в следующем, цитирую дословно: «Российские усилия повлиять на выборы американского президента в 2016 году представляют собой самое последнее выражение давнего желания Москвы подорвать возглавляемый США либеральный демократический порядок, но эта активность демонстрирует значительную эскалацию по уровню активности и широте усилий в сравнении со всеми предыдущими операциями. Мы считаем, что российский президент Владимир Путин приказал запустить кампанию по воздействию на американские президентские выборы в 2016-м. Цели России заключались в подрыве веры общества в демократический процесс в США, нанесении репутационного ущерба госсекретарю Клинтон и препятствовании ее избранию на пост президента. Более того, мы считаем, что Путин и российская власть выражали ясное предпочтение избранному президенту Трампу».

По мнению авторов доклада, своих целей Кремль добивался смешанными усилиями – через кибершпионаж посредством как спецслужб, так и привлекаемых хакеров, через воздействие на общественное мнение как с помощью государственных медиа, так и проплаченных «троллей» в соцсетях, а также через т.н. «третьих лиц», например с помощью WikiLeaks.

Александр Морозов:

Год начинается с публикации несекретной части доклада ЦРУ о русских хакерах. В сухом остатке этого события вот что: Кремль довольно успешно "продал" на внешнем политическом рынке демо-версию своих возможностей в кибервойне. Если в 2017 году не последует ответа нового уровня США на этот хакинг, то, очевидно, что этот доклад разведки войдет в историю как эпизод "уравнивания" военно-политических возможностей России и США. Для стран остального мира это будет означать, что русские - "очень круты": они взломали что-то в США, ЦРУ это признало и никому ничего за это не было.

Это очень любопытная ситуация. Безнаказанно сбитый боинг быстро вытесняется с обложки "безнаказанным русским кибервзломом". Таким образом, "пацанско-солнцевская" стратегия Путина продолжает пока успешно двигаться к "забиванию стрелки" (с новой администрацией США): минский процесс зашел в тупик, крымнаш, в Сирии мы показали военные возможности, на выборах мы показали возможности кибервойны, - ну и встреча "тамбовских" с "солнцевскими" как-то начинает наполняться содержанием... "пацаны, какие у вас будут предложения о разделе контроля над авторынком в Южном порту?"...

Василий Гатов:

В темных подвалах Управления по связям с общественностью ФСБ, совместно с СВР и ГРУ, началась работа по написанию легендарной эпопеи "17 мгновений осени 2016-го", о том, как глубоко законспирированный агент Трамп (подполковник Максим Максимович Исаев-мл.) решил проблемы России в ходе выборов в Америке. Специалисты Управления пишут воспоминания агентов, которых никогда не существовало, донесения, которых никогда не было, и придумывают мудрые приказы Верховного (равно как и его резолюции и правки на страницах с кодом на Perl - approve ([0,1,0,1]).

На роль Юлиана Семенова пробуется Сергей Минаев.

Судя по общественной реакции, открытая часть доклада оказалась не слишком удачной. Конкретные доказательства в ней были скрыты, а выводы показались неочевидными. При этом многие критики сосредоточились на использовании в отчёте открытых данных из СМИ и социальных сетей.

Илья Крамник:

Краткое саммари: "Путин назначил своего человека на пост президента единственной мировой сверхдержавы. Жириновский нам об этом сказал".

Подпись: Американские спецслужбы.

/ушел пить дальше/

Андрей Нальгин:

Напомню, доклад анонсировался как доказательство противоправных действий России по вмешательству в президентские выборы 2016 года, включая кибератаки на госучреждения, взломы серверов и почты Демпартии, дезинформирование избирателей и манипуляция общественным мнением в США. Из всего предъявленного более-менее раскрыта последняя тема. Но все претензии в этой части можно свести к одному: нам не нравятся, как англоязычные RT и Sputnik освещали ход выборов и политику Вашингтона, и не нравится, что это могли видеть наши американские избиратели.

С остальным доказательная база и вовсе хромает на все четыре лапы.

Например, утверждается: с высокой долей уверенности мы считаем, что президент России Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США. Мы полагаем, что он преследовал цели подорвать веру народа в американскую демократию, очернить Хиллари Клинтон, причинить вред её президентской кампании и помешать её потенциальной победе на выборах.

Почему так считает американская разведка?

Ну, потому что:

- многие близкие Кремлю российские политики публично радовались победе Трампа, а прокси Кремля лидер ЛДПР Владимир Жириновский громко брякнул очередную эпатажную вещь (что-то типа мы сделали это;

- в ходе избирательной кампании российские СМИ говорили о Клинтон подчёркнуто негативно, а о Трампе - подчёркнуто позитивно, и первым делал это главный пропагандист Кремля Дмитрий Киселёв, который ничего не делает без санкции с самого верха;

- в социальных сетях было много прокремлёвских комментариев от интернет-троллей, а самая известная их российская фабрика находится неподалёку от Санкт-Петербурга - родины Влдимира Путина.

И вот примерно такого духа аргументация присутствует по каждому пункту утверждений. Например, мы утверждаем, что Wikileaks и Джулиан Ассанж в этой кампании работали по заказу Кремля. На каком основании? Да на том, что в 2013 году главред RT Маргарита Симонян встречалась с Асанжем. Или -мы полагаем, что хакер Guccifer 2.0 связан с ГРУ МО РФ. Почему? Да потому, что он неоднократно делал противоречивые и ложные заявления о своей вероятной российской принадлежности, а ещё потому, что несколько человек свидетельствовали, будто Guccifer 2.0 контактировал с журналистами.

По хорошему, остаётся только посочувствовать главе Белого Дома, которого пичкают такой дешёвой информацией, и пожалеть американских налогоплательщиков, из чьих карманов оплачиваются дорогостоящие сотрудники спецслужб, ваяющие подобного рода опусы.

Леонид Волков:

Так, ну я прочитал публичную версию доклада американских спецслужб (ФБР, ЦРУ и АНБ) о вмешательстве Путина в американские выборы.

Доклад предваряется подробной преамбулой о том, что методы и инструменты и источники исследований не могут быть раскрыты, и останутся засекреченными, поэтому публичная версия доклада сильно сокращена по сравнению с совсекретной версией, которую показали только Обаме, Трампу и тем людям, которым Обама и Трамп разрешили прочитать — но вот выводы ровно те же самые. То есть доказательств в тексте вы, читатели, не увидите, но выводы там все есть, верьте им.

В опубликованном докладе 25 страниц; судя по сообщениям СМИ, в версии для Обамы и Трампа было 50 страниц, то есть половину выкинули. Очевидно, самую интересную.

Без этой половины доклад выглядит, что уж там, крайне беспомощно. В нем нет ни каких-либо новых выводов, ни (как и обещано!) какой-либо аргументации.

Зато есть объемное, почти в треть доклада, и совершенно позорное приложение А про подрывную роль Маргариты Симоньян и Russia Today, в котором подробно рассказано о том, как Russia Today клеветало на Клинтон и хвалила Трампа и как это повлияло на американские выборы. Получается неубедительно (поскольку, как отмечают сами авторы доклада, у топового материала RT про выборы было 2.2 млн просмотров — меньше чем у любого ролика любого из тысячи самых популярных видеоблогеров), и, видимо чувствуя это, авторы доклада идут совсем уж во все тяжкие, приводя в качестве доказательства "отпечаток цифровой активности в RT в соцсетях" в виде нескольких графиков. Из второго графика видно, что у англо-RT аж 400 тысяч подписчиков на YouTube (это далеко за пределами первой сотни YouTube в России было бы; а в США, думаю, это за пределами первого десятка тысяч) — зато на первом графике видно, что их ролики набрали аж 800 млн просмотров. О том, что многократно разбиралось, что эти просмотры купленные/накрученные — аналитики ЦРУ, ФБР и АНБ предпочитают умолчать.

Короче, очень хочется верить, конечно, что аналитика в нерассекреченной части доклада находится на более серьезном уровне, но...

Пока что это выглядит так, что Путин может радоваться и гордиться — его опять признали самым влиятельным — а Маргарита Симоньян может бежать в АП за очередным званием, очередным орденом и прибавкой к зарплате. Ну и Евгений Пригожин туда же.

Михаил Барабанов:

Представляю себе картину маслом: доклад ЦРУ 1960 года о необъективном освещении избирательной кампании Никсона в газете "Правда".

Павел Святенков:

Дык, простите, в отличие от газеты "Правда", RT на Западе реально смотрят. И это проблема для системы управления с помощью CNN.

Алексей Ковалёв:

Кстати, я тут по мотивам вчерашнего (абсолютно провального) доклада американских спецслужб про "русскую угрозу" решил посмотреть, каково же истинное влияние телеканала RT на американскую публику, раз уж треть доклада была посвящена именно RT. Весь трафик всех языковых версий сайта rt.com - 124 миллиона заходов в месяц. На США приходится 17% этого трафика (при этом на саму Россию, откуда вещает RT - 19%). То есть в месяц на сайт RT из США 21 миллион заходов. Много это или мало? При том, что США - это основной рынок для СМИ, у которого официально заявленная миссия - "доносить до международной аудитории российскую точку зрения". У сайта Meduza - почти 18 миллионов. Бюджет RT - почти 20 миллиардов рублей в год.

Татьяна Малкина:

признаться, чтение отчетов об отчетах американских разведслужб разбивает мое сердце.

это какая-то грубо отрезвляющая утрата последних иллюзий (пусть совсем детских, с блестками, но я их не стыжусь): что будто бы есть все же где-то на свете организации, не подверженные эрозии и усталости или способные их преодолевать, умелые и умные, без страха и упрека. те, которые когда-то уберегут всех от совсем страшного, в последний миг спасут от ядерной зимы, триффидов и прочих. те, про которые снято так много разного, в частности и неплохого, кино....

эх. конечно, давно пора было уже расстаться. тем более, что были и поводы, и причины. и цепляться не за что и незачем.

но все равно жаль. зябок мир, гол на юру пионер петя))

Дмитрий Дробницкий:

Доклад офиса директора нацразведки США о русском взломе, во всяком случае, его несекретный вариант - это реально что-то с чем-то!

Программа "Время" отдыхает.

Но вот что следует выделить: русские хакеры не остановятся на американских выборах, они будут вмешиваться в выборы в странах-союзниках.

Таким образом делигитимируется практически любой неугодный кандидат во Франции, Нидерландах, Германии и т.д.

В общем, как я и думал.

Ирек Муртазин:

История с кибератакой армады российских хакеров под командованием главхакера Путина на устои американского общества становится похожей на скверный анекдот.

Предположим, что в докладе американской разведки изложена правда, только правда, ничего кроме правды. Что же тогда получается? А получается, что есть такая супердержава под названием США, которой до всего есть дело....Но есть Россия, которая представляет серьезную угрозу супердержаве. И у США нет ресурсов – финансовых, административных, интеллектуальных – чтобы обезопасить СШАотугрозы России. Выходит, что Россия – такая же супердержава? А мир вернулся к "двухполярному миру"? И чем это не анекдот?

У меня начинает складываться впечатление, что российские спецслужбы завербовали сотрудников американской разведки, которые занимались подготовкой доклада о российской киберугрозе. Вот наши агенты в их разведке и постарались представить Россию монстром, поднявшимся с колен, отряхнувшимся, расправившим плечи и в той же кибериндустрии не только догнавшим , но и перегнавшим самые передовые страны…

Повторюсь, это очень похоже на анекдот. Но анекдот скверный, потому как выглядит он глумлением над россиянами.

Екатерина Винокурова:

Прочла я этот ваш доклад спецслужб США про русских хакеров.

Что хочу сказать.

1. Мне очень страшно за знакомых, проживающих в США. С такими спецслужбами за граждан страны просто страшно. Надеюсь, по другим направлениям(например, по антитеррору) работают более компетентные специалисты.

2. Уже все, вроде, посмеялись над умозаключениями о том, что раз Путину выгоден Трамп, и в этом его поддержал русскоязычный ведущий Киселев в программе русскоязычного ТВ, а также низкорейтинговый канал RT, то точно он и есть заказчик взлома. А если уж Ассанж на стороне Трампа, то точно все нити ведут к Путину. И что одного аккаунта RT на Youtube оказалось достаточно для победы над самой устойчивой демократической системой и самыми демократичными СМИ.

3. К слову сказать, я не исключаю, что хакерами были россияне, но хочу увидеть более серьезные доказательства, и особенно-доказательства заказа.

4. Это все банальности. А теперь о важном и о законе бумеранга.

Я еще пару лет назад позаимствовала у кого-то умного мысль, что Путин любит прием "кривого зеркала": я поступаю с вами так, как вы поступаете со мной.

А теперь давайте сыграем в игру.

К примеру, вот наблюдатели получают американский грант и ловят фальсификаторов на выборах в Госдуму.

Кто виноват? Гады, выдавшие грант или фальсификаторы выборов? Что запрещать? Брать гранты или фальсифицировать выборы?

Или вот иностранная пресса пишет мало хороших слов о Путине и "Единой России". Делает ли это иностранную прессу ответственной за проигрыш кандидата от ЕР на выборах мэра Екатеринбурга? Или ответственность несет проигравший кандидат и его партия?

5. И последнее.

Для российской оппозиции нынешние события могут иметь лишь одно последствие.

Теперь станет намного проще отбивать аргумент о том, что ни одно иностранное государство не потерпит вмешательства в свои выборные дела. "Посмотрите на реакцию США всего-навсего на вещание RT даже с его ничтожной долей рынка", - скажет нам очередной источник.

И что тут ответить, да ничего.

На этой ноте я могла бы пожелать будущей администрации США сменить консультантов по России, но я не вмешиваюсь в дела иностранных государств. Без меня разберутся.

Станислав Яковлев:

Миленькие, но кто же виноват, что вы настолько изоврались, что на вашем фоне даже Маргарита Симоньян выглядит светочем истины и образцом человеческого достоинства?

Собственно, пресловутая переписка из штаба Демпартии именно об этом нам и сообщает: насколько вы в действительности изоврались. Никаких иных секретных данных там нет. Да вообще никаких иных данных там нет.

Если вы хотите, чтобы вам верили, просто перестаньте врать. "Вы не верите нам, потому что вы не патриоты" - нет, вам не верят потому что вы <лжецы>.

Ко всему прогрессивному человечеству относится - не только к Демпартии.

Сергей Марков:

Реакция мировой и американской общественности на доклад американских спецслужб о хакерских атаках и их связи с Россией - полное разочарование и откровенные издевки. Все отмечают, что никаких серьезных доказательств просто нет. А вместо этого собрание слухов и ссылок на сми. Вывод, который напрашивается: либо руководство ЦРУ и других 16 американских спецслужб - это банда преступников, которая занимается подтасовкой, откровенно лжет властям и народу США и мировой общественности. Либо это группа не профессиональных дилетантов. Те, кто говорит, что он верит американским спецслужбам по этому докладу - просто лжет и понимает это. Потому что доклад - полный провал. Вывод по его итогам будет - это увольнение руководства ЦРУ и других 16 спецслужб.

Тимур Олевский:

А слушайте, а до какой черты россияне будут убеждать себя и всех, что Россия своими хакерами не решила судьбу выборов в США. Так же в отрицании своих возможностей можно до того договориться, что Россия не импортозаместилась, не оздоровилась и не обогатилась. Мне кажется это все какой-то хитроумный план.

Александр Рыклин:

А мне кажется, что отрицать русское кибервторжение в США и в Европу - чистой воды русофобия! То есть, получается, что наши программисты такие криворукие, что не могли хакнуть их серверы?! Глупость какая!

Мы, истинные русофилы и славянолюбы, гордимся успехами наших белокурых и голубоглазых айтишников и ходатайствуем перед начальством о смягчении режима в их шаражке!

Михаил Пожарский:

Как нынче сложно левым и либеральным людям. То ли нужно признать, что Путин вовсе не мелкая вошь, прислуживающая Тимченкам и Ротенбергам, как твердит российская оппозиция последние 10 лет, а настоящий профессор Мориарти, доктор Зло современной мировой политики, вернувший утраченную гордость диктатурам и автократиям, да еще и воплотивший фантазии Гибсона в реальную жизнь. То ли признать, что мерзавец и фашист Трамп выиграл выборы сам, без помощи невидимых полчищ русских хакеров и рашитудей, промывшей мозги наивным виргинским реднекам (которые без университетской степени в политике разобраться не способны).

Ирина Алкснис:

Что самое смешное с докладом американской разведки про русское вмешательство в выборы, так это то, что российская реакция на него стала для... оппонентов очередным свидетельством нашего тотального промыва мозгов. То, что мы ржем и издеваемся, а не верим американским спецслужбам доказывает им, что Кремль своей пропагандой полностью вытравил нам мозги.

Серьезно, они и впрямь так думают.

Так что, наверное, стоит максимально прямыми словами объяснить происходящее, раз уж они сами не понимают.

Дорогие наши оппоненты (как западные, так и отечественные)!

Мы ведь действительно ватники и имперцы-реваншисты, и вообще болеем за Галактическую Империю в "Звездных войнах". Мы были бы счастливы, если бы получили реальные свидетельства, что наши провернули все эти финты в Штатах. Это бы стало предметом нашей национальной гордости.

Но то, что представила американская разведка, это же какой-то позор. Пушков? Симоньян? Жириновский?!

Это вообще о чем?

Вот мы и вынуждены воспринимать все эти доклады, как еврей, читающий антисемитскую прессу. Причем у нас не получается не смеяться над этим.

Но открою вам страшную тайну. В глубине души - очень-очень глубоко - мы по-детски надеемся, что наши спецслужбы и впрямь поучаствовали в американских процессах в нашу пользу. Просто спецслужбы США оказались настолько тупыми, что даже доказать этого не смогли.

Надо сказать, что и части избирателей Трампа проблема взлома демократических серверов тоже оказалась не очень близка.

Игорь Айзенберг:

В шататах Луизиана и Индиана, где трамп победил с преимуществом около 20%, газета The New York Times провела исследование с целью выяснить, как сторонники трампа реагируют на доклад о вмешательстве империи зла в американские выборы.

Мнения большинства избирателей трампа варьируется от полного безразличия к докладу и обнаруженным фактам до насмешек над ними.

Так что новоизбранный в этом вопросе на стороне большинства своих типичных избирателей.

Проблема ведь еще и в том, что типичные избиратели трампа, большинство из которых - люди с низким уровнем образования вряд ли вообще читали отчет спецслужб.

Сергей Худиев:

Реакция американских избирателей, сторонников Трампа на доклад про русских хакеров варьируется от "это все жалобы лузеров" до "я рад, что они это сделали". Да, как-то недостаточно демократы бывали в трудовых коллективах.

Последнее, впрочем, не совсем верно. В выходные стало известно, что Дональд Трамп принял данные спецслужб, хотя и воздерживается от конкретных ответных шагов до инаугурации и формирования собственной команды в области национальной безопасности.

Роман Доброхотов:

Пока российская прогрессивная общественность чморит доклад, Трамп, похоже, уже согласился с его выводами.

Мария Баронова:

Я смотрю не зря праздновали победу Трампа-то все кто "гыгыгыгы, либералы, мало вас Путин. Хорошо, но мало".

Наталия Геворкян:

Очень впечатляет, как тут вся лента единогласно считает спецслужбы США полными идиотами. Ну, ОК)))

Максим Авербух:

Относительно того были ли "русские хакеры" или их не было.

НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ. Главное что Конгресс США считает (или делает вид что считает) что "русские хакеры" атаковали киберпространство США.

2. Относительно того, что "русские хакеры действительно пытались вмешаться в избирательную компанию, но ничего не добились - за что в таком случае наказывать Россию?"

РОВНО ЗА ТО ЖЕ, ЗА ЧТО НА МНОГО ЛЕТ САЖАЮТ В ТЮРЬМУ В СЛУЧАЕ НЕУДАЧНОГО ПОКУШЕНИЯ НА УБИЙСТВО.

Убийства не было - но попытка-то такового была.

Константин Крылов:

Когда те же самые спецслужбы, которые утопили Хиллари, представили документы по российским кибератакам, даже очень наивным людям должно было всё стать окончательно ясно.

Я имею в виду "плохого Обаму" (злого следователя) и ожидаемого "хорошего Трампа" (доброго следователя). И вообще всю схему, простую и классичную, как всё американское.

Кекеке, как говорят корейцы.

Владимир Милов:

Конечно, есть большая очень ущербность в жанре, когда вы не можете публиковать закрытую часть доклада с конкретными доказательствами причастности РФ. А это, уверен, разведка категорически против публиковать, так как это (1) компрометирует технологии получения данных, (2) компрометирует источники. Поняв, как их вычислили, Путин, ГРУ и прочие устранят "узкие места" и будут действовать более конспиративно в будущем. Это азы разведки.

Вместе с тем, конечно, публикация довольно пустого по содержанию отчета наносит определенный имиджевый ущерб публикующей стороне, так как сразу же дает повод армии троллей издеваться над отсутствием конкретики.

Думаю, администрация Обамы ровно из-за этого тянула много месяцев с публикацией отчета - понимая, что закрытую информацию они опубликовать не могут, а открытая на много не потянет.

Поэтому этот шаг следует воспринимать как политический. По сути на кон ставится репутация разведки, которая твердо говорит: да, это дело рук Путина, против репутации рыжего чуда, которое продолжает все отрицать.

С точки зрения американской внутренней политики, публикация доклада уже нанесла большой ущерб рыжему чуду и его сторонникам, так как одно дело - разглагольствовать, что "рыжее чудо не такое страшное, оно из бизнеса и сейчас поднимет экономику, разрушенную леваком-Обамой", и совсем другое дело - защищать Путина и иностранную разведку от обвинений в довольно очевидном вмешательстве во внутренние дела США. Не все в даже про-трамповской части истеблишмента на это готовы; вот даже экс-директор ЦРУ Джеймс Вулси, долго защищавший рыжее чудо, на днях покинул его переходную команду. Говорят, что по теме поведения в отношении российских хакерских взломов в трамповской команде очень серьезный раскол, и они этот раскол сдерживают как могут от прорыва наружу.

По сути достингута главная цель: рыжее чудо вступает в должность, осрамленный вот этим всем скандалом и вынужденный защищать Путина и его военную разведку и его взломщиков.

Так что это не для интернет-экспертов публиковалось. Хотя публичный эффект двойственный, конечно.

Что касается упоминаний всяких там Раши Тудей, Киселева и Жириновских, то я не увидел попыток построить на этом выводов доклада - это просто подается как контекст общей широкомасштабной операции Путина по воздействию на выборы в США.

Единственное, чего, конечно, там сильно не хватает - это четко сформулированной мотивации атак на Клинтон и помощи Трампу. А мотивация вполне себе приземленная - Клинтон твердо обещала сохранить санкции против Путина, в том числе финансовые, а Трамп вовсе не был таким категоричным в этом вопросе. Вот эта мотивационная часть подана действительно слабо.

Аркадий Бабченко:

Если Путин и вправду смог повлиять на выборы в США, я возьму все свои слова про <безруких> имбицилов назад и скажу, что таки да - в этот раз им и вправду удалось провернуть спецоперацию, которой не постыдился бы сам Отто Скорцени. А ФСБ - не сборище захвативших власть полубандитских кланов, способных ради квартальных премий сажать только несчастных диссидентов с плакатами, да и то по поддельным обвинениям, но неспособных уже провернуть хоть мало-мальски стоящую диверсию хотя бы в Украине, а - могущественная тайная организация. Правда, после доклада американской разведки о том, что у Саддама Хусейна есть химическое оружие, я эти доклады считаю уже не информационно-аналитическими, а политически-коньюктурными. Тем более со всеми экивоками "не повлиял напрямую", а "могло повлиять из-за пропаганды".

Но дело тут не в этом. Дело в том, что после заявления американской разведки, что у Саддама Хусейна есть химическое оружие, внешний враг для США был определен. Закончилось для него все это не очень.

Теперь в начале пьессы мы видим строчки знакомого сценария. Хотя Путин - не Саддам, а Россия все же не Ирак, конечно. По крайней мере, пока еще. Тем не менее, это очень интересная заява.

Любопытно, что из этого всего выйдет.

Посмотрим.

Остап Кармоди:

На самом деле вся эта история с российскими хакерами все больше выглядит как "Карфаген должен быть разрушен". Альтернативная концепция "Вся политическая верхушка США - недальновидные идиоты" тоже имеет право на существование, но принимать ее за главную я пока не готов.

Если не считать американскую верхушку идиотами, то очень похоже, что американские элиты слева и справа после Крыма с Алеппо пришли к консенсусу, что Россия - главный внешнеполитический враг США, которого надо любой ценой додавить (сейчас меня будет цитировать RT), придумали для этого внутриполитическую мотивацию (потому что Крым и Сирия простым американцам пох) и старательно накручивают общественное мнение, готовя его к настоящему противостоянию с Путиным по всем фронтам. "Страшный враг застал нас врасплох и нанес удар в самое сердце Америки, и теперь мы должны подняться и размазать его по стенке"

Единственная загвоздка - Трамп, похоже, этого мнения не разделяет. Но и его, видимо, рассчитывают заставить встать в строй. Интересно, удастся ли.

Алексей Лапшин:

Весь этот международный скандал вокруг кибератак в действительности может быть полезен и Кремлю и уходящей администрации Обамы (шире всей демократической партии и недовольной Трампом части американской элиты). Каждой стороне полезен по-своему, разумеется. Для Кремля, российских спецслужб и лично президента Путина - это грандиозный чёрный пиар, который, как известно, тоже эффективен. Вот дескать как мы могущественны. В самих США можем влиять на политическую систему, чуть ли не президентов своих ставить. Кремлёвская пропаганда эту карту сейчас умело и разыгрывает. Все обвинения официально отрицаются, но с заметным подмигиванием. "Нагрели мы вас, но попробуйте докажите".

Думаю в таком поведении, конечно же, много отчаянного блефа. И в определённом смысле Кремль даже вольно или невольно подыгрывает США, где сейчас намеренно раздувается до глобальных масштабов политическое значение кибератак. Раскручивание скандала создаёт рычаги давления на Трампа и со стороны демократов, и со стороны недовольной им части республиканцев.

Борис Межуев:

Фактически Трамп ставится перед выбором - либо отказ от "разрядки" с Россией, либо импичмент в течение двух лет. А может и раньше. При таком единстве политического класса в вопросе о России, Путине и санкциях импичмент провести несложно. Надо просто довести дело до ситуации, когда Трамп будет вынужден так или иначе приостановить расследование, либо его спросят под присягой, имел ли он представление о том, что Путин помогал ему во время кампании, он естественно будет все отрицать. Потом обнаружится какое-нибудь письмо, или случайное высказывание - и в общем дело состряпано.

Лилия Шевцова:

«Русский фактор» стал миной, которая грозит подорвать легитимность нового американского президента. Сегодня Трамп и его команда пытаются пройти по лезвию бритвы. С одной стороны, они не могут допустить признание правоты спецслужб. С другой, Трамп должен избежать создания впечатления, что он отплатит Путину за свое избрание. Вот Трамп и упражняется в когнитивном диссонансе. Так, он выразил своей уважение к спецслужбам и признал факт хакерских факт со стороны России, Китая и «других» стран. И при этом он вновь заиграл на своей флейте: «Иметь хорошие отношения с Россией - это хорошая вещь».

А пока мы можем гордиться тем, что «Русский фактор» вывел Америку из состояния самоуспокоения и самоуверенности. Но Москва должна быть готова: американцы начинают искать ответ на новые для них угрозы, к которым они оказались не готовы.

Коль скоро даже на страницах политкорректной Washington Post в адрес Трампа зазвучали обвинения в государственной измене, Трамп и его команда будут избегать давать основания для того, чтобы их внешняя политика воспринималась, как заигрывание с Кремлем. Стоит почитать Observer, издателем которого является Jared Kushner, зять Трампа и его основной политический советник, который публикует статьи с призывами сдержать Путина, чтобы убедиться, что внутри трамповской семейной корпорации нет обожания России. Кандидат в госсекретари Рекс Тиллерсон ходит по Конгрессу и пытается стереть память о своих, якобы, приятельских отношениях с Кремлем. А сами законодатели, причем, от обеих партий, обсуждают меры возмездия в отношении России. Каток американского Конгресса трудно заставить двигаться, но начав движение, ему трудно остановиться.