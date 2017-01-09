Следственный комитет проверяет гибель студента в колонии Кургана

Следственный комитет России проводит проверку гибели в колонии в Кургане осужденного за участие в боевых действиях в Сирии бывшего студента-медика Руслана Сайфутдинова. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Курганской области, Сайфутдинов умер 7 января в тюремной больнице. Признаков насильственной смерти не обнаружено, утверждают в ведомстве. Интернет-издание Znak.com со ссылкой на неофициальную информацию местных правозащитников отмечает, что заключенный "мог подвергаться избиениям в колонии, в том числе со стороны сотрудников исправительного учреждения".

Сайфутдинов был студентом Тюменской государственной медицинской академии. 21 апреля 2015 года он был приговорен к трем годам колонии по обвинению в участии в боевых действиях в Сирии в "составе антиправительственных сил" за "денежное вознаграждение в долларах США". Срок Сайфутдинова истекал 18 января.