Жертвами нападения полицейский блокпост на Синае стали 9 человек

На севере Синайского полуострова в Египте при атаке на блокпост полиции в городе Эль-Ариш в понедельник погибли 9 человек, ещё около 10 — ранены. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Блокпост атаковал смертник за рулем начиненного взрывчаткой автомобиля, после чего его сообщники открыли огонь из гранатометов. Здание было практически полностью разрушено.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение. На Синае действует ячейка запрещённой в России экстремистской группировки "Исламское государство.