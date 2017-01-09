Ехали медведи на велосипеде

На 8 января в Москве был назначен зимний велопарад. О том, что в назначенный день в городе будут стоять рекордные морозы, было известно заранее, но организаторы от своих намерений отступаться не стали. Москвичи, для которых велосипед в последнее время стал синонимом реконструкции города по проектам модных урбанистов, с велодорожками "как в Европе", отнеслись к этому известию с нескрываемым сарказмом.

Дмитрий Чугунов

Ожидается всего -32 и 500 человек. Интересно, а Ликсутов едет? Очень бы хотелось.. его же департамент организаторы - должен возглавить колонну..

Вообще, это действо - лучшее подтверждение того, что мир сходит с ума. Ещё бы выловить организаторов на короткое интервью - вообще шикардос будует. Главное что бы камера на морозе продержалась хотя бы минут 10-15 :D

Хорошо, что в отличии от участников заезда, я смогу отходит попить кофейку в ближайшее кафе)

Накидываем идей, чего бы ещё безумного могли замутить Московские власти в области экстремального развлечения и досуга для жителей города - лучшие предложения при встрече передам ;)

Павел Пряников

"Специалисты по урбанологии из мэрии Москвы объявили, что велопробег 8 января пройдет в центре города при любой погоде".

Русские не сдаются! А потом урбанистов и кацев отправить рыть окопы под Вязьму. - чтобы уж КОСПЛЕЙ КАК КОСПЛЕЙ!

Татьяна Малкина

предлагаю следующее: если ликсутов малодушно отменит воскресный велопарад (и сам на нем не будет присутствовать), мы должны потребовать отмены велодорожек на период с 1 ноября по 1 апреля каждого года))



Роман Алферьев

И чтоб не забыли после парада отдохнуть на гранитных скамейках. Не менее получаса.

Ксения Ларина

Нам нет преград!))

"Велосипедисты проедут по центральным улицам города с целью продемонстрировать, что зима не является преградой для развития велокультуры."

( девиз велопарада - "По <фигу> метель!")))

Diana Lapshina

Да!!!! Да-да-даааа!!!! Это живо напомнило мне гениальный фильм "День Нептуна"! Кто не смотрел, очень советую. Это о том же. В стране нашей Богом хранимой ничего не меняется. "Ударим автопробегом по бездорожью" и так далее. Нормальные люди даже по крайней надобности из дома носа не высовывают в такие погоды, а у нас - велопробег. Варламов, наверное, счастлив. Надеюсь, он поедет в первых рядах на своем бисиклете по своим замечательным велодорожкам. Если не упадет обмороженный на пятой минуте, упаси Господь. Простите, что всуе.

Реакция публики заставила организаторов парада отключить комментарии в группе, посвященной мероприятию:

Московский Велопарад

Временно отключили возможность комментариев, устав чистить сообщения с матом и оскорблениями. Учитесь, пожалуйста, общаться и быть терпимее друг к другу. С Рождеством вас!

Несмотря на холод, велопарад состоялся. Участие в нем приняли около 500 человек. Репортажи о мероприятии были встречены новым потоком издевательских комментариев.

Николай Левшиц

Для полноты дурости предлагаю провести лыжную гонку "Лыжня Москвы" 8-го июля.

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Евгений Шульц

Сегодня, 8 января 2017 года, все мы стали свидетелями исторического, не побоюсь этого слова - эпохального события, при температуре -30 градусов Цельсия в Москве проходит… велопарад! Организаторы велопарада отказались следовать рекомендациям Департамента транспорта Москвы о переносе мероприятия на более подходящие условия.

Непонятно, что хотят доказать организаторы. Что в -30 можно сесть на велосипед и прокатиться? Не сомневаюсь в этом. Вообще, при желании можно все что угодно сделать назло окружающим. В моем детстве, например, была распространена поговорка «снять трусы и бегать». Что и кому это докажет? Это только докажет нерациональность подобного поведения. Полное расхождение с заявленной целью – велосипед, как транспортное средство в Москве. Велопарад в такой мороз - это лишь перформанс и не более.



На самом деле сегодняшнее мероприятие только подчеркнуло, что вот эти велопарады просто массовый урбанистический фетиш, не имеющий отношения к насущным проблемам в т.ч. и передвижения по Москве на велосипеде. Думаю, нормальные велосипедисты в такую погоду на лыжах и сноубордах катаются, а не на морозе -30 на велосипеде. В принципе, данное мероприятие может уменьшить поголовье ненормальных... В общем, в задумчивости, реально так тяга велика что-то доказать (что, кстати?) или просто неумение менять планы под изменяющиеся обстоятельства?



Конечно, даже в такой мороз в центре Москвы велосипедист в горнолыжном костюме, в термобелье и маске не замерзнет насмерть и даже сможет избежать обморожений, но это конечно никому ничего не докажет, скорее наоборот подчеркнёт, что подобное поведение далеко от рационального!

Ivan Polikarov

А, я надеюсь, на этот велопарад заставили выехать ВСЕХ велосипедистов?

Некоторые комментаторы, впрочем, пытались пояснить, что ездить в морозы на велосипеде не так страшно, как кажется на первый взгляд.

Алексей Цибин

В -30 реально можно кататься, но на не очень дорогом велосипеде. Я сам это делал, пока не обновил в очередной раз велопарк. На дорогом лучше не пробовать, замёрзнет сложная подвеска, непонятно, как поведёт себя вся конструкция, их же делают в тёплых странах. Желающие могут погуглить про велосипед зимой, для Сибири или Аляски это норма, для Москвы в общем тоже. Все вопли просто от неширокого кругозора

Sergey Nemalevich

А чего все смеются над зимним велопарадом?

В моей недолгой велоспортивной карьере, которая началась и закончилась вместе с необходимостью ездить в Петергоф на матмех в студенческие годы, была одна зимняя гонка по холмам Стрельны в минус 20. Выглядело это так: съезжаешь с горки, падаешь на льду внизу и карабкаешься в следующий подъем с велосипедом на плече. Холодно не было, клянусь! Я тогда получил единственную в жизни велоспортивную медаль - третье место по своему возрасту, потому что только три человека вынесли унизительную рокировку со спортивным снарядом.

Участники остались акцией довольны.



Многие выступили в защиту велопарада.

Илья Варламов

Если бы я был сейчас в Москве, я бы обязательно поехал на зимний велопарад. Очень хорошо, что он проходит в такую погоду, ведь основная цель велопарада — это показать, что многие москвичи готовы передвигаться на велосипеде в любое время года и в любую погоду. Велосипед — это средство передвижения, такое же, как машина или общественный транспорт.



Мне совершенно не понятны злобные комментарии, где люди смеются и оскорбляют участников велопарада. Откуда в вас столько желчи? Никто же никого не заставляет зимой передвигаться на велосипеде. Хочешь ездить на машине — пожалуйста, хочешь на метро — отлично. А хочешь на велосипеде, почему нет? Велосипедист вообще всем выгоден — он занимает меньше места на дороге, чем больше людей пересядет на велосипед, тем меньше будет пробок на дорогах и давки в метро. Мне кажется автомобилисты первые должны ратовать за создание велоинфраструктуры и массовую пересадку людей на велосипеды. Но на удивление именно автомобилистов больше всего бесит, что часть людей хочет отказаться от машины.



Несмотря ни на что, очень много людей выехали сегодня на улицы Москвы на велосипедах. Прекрасно! Все, кто сейчас крутит педали — большие молодцы! Злобные <дураки> в комментах могут дальше ныть, ворчать, изрыгать из себя яд, велосипед все равно победит в городе ;)

Игорь Безпрозванный

и мне, кстати, интересно, а чего все так подорвались хаять велопарад? ну хотят люди собраться и на великах погонять, тем более, что велопарад (в том числе и зимний) уже явление в московской жизни. никого специально не сгоняют. вам-то, лежащим на диване, что за дело?

Аркадий Бабченко

Что-то не пойму, откуда столько злобных буратин по поводу сегодняшнего велопарада. Друзья мои. Ну вот вам не пофиг ли? Вы не любите на велике в мороз, кто-то любит. Ну и? Я вот, например, не люблю тирамиссу. И что, это повод называть всех, кто любит, идиотами? Был бы я сейчас на ногах, тоже обязательно принял бы участие. Я люблю позитивно <сошедших с ума>. Сам такой. Мне в кайф. И еще кому-то в кайф. Вам не один ли черт?

Рустем Адагамов

Апач правильно написал: случился бы этот велопарад в Осло или Стокгольме, вы бы ахали и охали: как круто. А когда в Москве ребята выехали, так вы все на говно изошли — в дурку их сумасшедших. А моржей из Красноярска, которые в Енисее зимой купаются, тоже в дурку? А тех, кто в Крещение ныряет в ледяную воду? А альпинистов, которые идут в горы? Всех их в дурку. А вас куда?



Нашлась и еще одна причина защищать зимние велопарады.

Oleg Kozyrev

Не кидайтесь шапками, но велопарад в 30-градусный мороз это круто. Ну правда ведь. Может стать туристическо-спортивной экзотикой

Sergey Markov

Зимний велопарад в Москве при -28 всколыхнул московскую общественность. Вот мы и проверим на этом нашу пропагандистскую машину - так ли она крута? Эту новость нужно сделать ключевой мировой новостью дня. В ней есть все, что нужно для мировой сенсации. И сенсационность. И странные непонятные русские. И связь с мировой историей, ведь мир верит, что Наполеона и Гитлера победили и непонятные русские и русский Генерал Мороз. Посмотрим, станет ли это мировой новостью, или останется новостью московской жизни. Велосипедисты, едущие по Москве в мороз, который погубил Наполеона и Гитлера - это нереально круто, что и требуется современному миру.

Но критиков возмутило в том числе и то, что ради парада на нескольких улицах перекрыли движение.



Евгений Шульц

Что неприятно в такой акции? Вызывающий тон и наглая безапелляционность, под которым она проводится, сопутствующие этому мероприятию масштабные ограничения движения и перекрытия. Например, 1 января любители бега собрались тоже на Фрунзенской набережной. Под это никто ничего не перекрывал и не создавал концепций «Все только бегаем». Людям нравится бегать – собрались, побегали, не создавая никаких проблем никому и не претендуя на обязательность. Велопарад же совсем другое дело… Под мероприятие перекрыто движение на Фрунзенской набережной, задействована полиция, службы ЖКХ и скорая помощь. Это не просто времяпровождение - это вызов.

Ekaterina Kalinina

Злюсь... Ехала на работу по любимому маршруту: Фрунзенская, Кремлевская, Москворецкая набережные и на Яузу. Зная о перекрытиях, выехала заранее. На уже закрытой для движения 3-ей Фрунзенской собирались "зимние велосипедисты". В 10 часов их было от силы человек 50 (на улице -25). По дороге встретила еще 3-х, спешащих на велопарад. А в то же время начиная от Хамовнического вала и далее по всем набережным через каждые 50 метров стоят сотрудники дпс и полиции, машины дпс, уборочная техника, приготовленная для перекрытия. Уже в начале 11-го фактически перекрыты уборочной техникой Кремлевская и Москворецкая наб. Ну объясните мне хоть кто-нибудь, ради чего все это?! Мерзнут люди, а их наверняка согнали на посты еще часов в 6-7, простаивают машины дпс, а я по пути на Яузе видела аварию, и машину дпс люди будут ждать до морковкина заговенья, кучи не вывезенного снега на улицах, а снегоуборочные машины перекрывают улицы!!! Ради пары сотен человек, у которых есть зимние велики и которые хотят погонять вокруг Кремля?! Ну пусть погоняют в парке, на Поклонке, где не надо задействовать множество людей и техники, там м.б.и зрители будут, ведь навряд ли кто-то в такую погоду захочет стоять на набережной и радостно махать флажками, наблюдая за этим безумным действом. Кто-нибудь знает, что этим зимним велопарадом хотят продемонстрировать жителям? Или это тоже для удобства горожан?

Для многих москвичей проведение таких мероприятий – логичное продолжение политики властей, планомерно лишающих горожан более удобного транспорта.

Петр Шкуматов

Тут по поводу велопарада накопилось много вопросов. Почему, дескать, он вызвал такое отторжение и ругательства. Отвечу сразу на все.



1. Московские власти на полном серьезе рассматривают велосипед как круглогодичный массовый вид внутригородского транспорта. Люди, которым показывают, как прекрасно ездить на морозе -30, сразу примеряют это на себя. Каково было бы мне, если бы московские власти меня заставили бы пересесть на велосипед, спрашивают граждане? И тут же отвечают.



2. Ни один митинг против платной парковки в декабре не был согласован чиновниками под разными предлогами. НИ ОДИН!!! А когда мы выполнили все их дебильные требования, они просто отказали, хотя не имели на это никакого права. Благодаря КПРФ и Валерий Рашкин мы смогли провести мероприятие на Пушкинской. После которого московские власти запретили депутатам встречаться с избирателями в Москве. Велопарад же не просто был согласован, а был пропиарен по всем телеканалам со всей мощью государственной пропаганды. Охраняли велосипедистов нацгвардия, ГИБДД, полиция, МЧС и еще куча спецслужб. Откуда дровишки то?



3. То, что хорошо для молодого и здорового, плохо для не очень молодого и не очень здорового. То, что хорошо для бездетного хипстера, плохо для многодетного семейства. Попытка стричь всех под одну гребенку никогда не увенчается успехом и вызовет только раздражение.



4. Очевидно, что транспортный кризис в Москве вызван не безумной автомобилизацией, ведь у нас в городе в два раза меньше автомобилей на душу населения, чем в той же Барселоне. А вызван он нехваткой инфраструктуры, вызванной безумным строительством "жилья", которое 10 лет продавалось с 400% прибыли, что больше, чем доходность от торговли наркотиками. Вот этот денежный угар, когда за говнобетон отдельные товарищи получали сверхприбыли и выводили их подальше отсюда, предлагается расплачиваться рядовым автомобилистам. Т.е., в логике чиновников московского правительства это мы должны подвинуться и освободить дороги от себя, пересев хоть на круглогодичные лыжи. Ведь безумная стройка должна продолжаться, чтобы у хозяев стройкомплекса по прежнему была возможность бросаться пачками 500-евровых купюр в крупье казино Монако и Монте-Карло и покупать элитных <проституток> самолетами оптом. И вот такие пропагандистские мероприятия из серии "как классно отказаться от ржавой кредитопомойки и передвигаться на велосипеде зимой и на лыжах летом" они как соль на кровоточащую рану.

Irina Bogushevskaya

Зимний велопарад имени Дарвина - история не такая смешная, как кажется. Потому что это история не совсем про хрустальные яйца и не про ЗОЖ, это история про Собянина и его урбанистов. Смысловой ряд здесь не "моржи", "прорубь" и "румяные щеки", а "благоустройство", "концепция" и "бюджеты".

Напомню базовый принцип московского урбанизма: "Мегаполис должен пойти пешком". Это означает, что из города надо убрать автомобилистов и отдать его пешеходам и велосипедистам (именно для этого все прошлое лето в Мск повсеместно сокращали проезжие части, расширяли тротуары, клали плитку и делали велодорожки; сколько все это стоило - возгуглите и обрящете. Ладно, не гуглите, я уже: программа благоустройства улиц Москвы в 2016 году стоила 22,4 млрд рублей).

И я считаю, что это принцип не просто выморочный и утопический, нет, для Москвы он по-настоящему вредный.

Потому что шесть месяцев в году здесь холодно или очень холодно, и вчера это просто стало наглядно как никогда. И в минус тридцать или двадцать невозможно ездить на велосипеде, если ты не спортсмен. Здесь невозможно на велосипеде возить детей в садик или школу. Невозможно ездить за велосипеде за покупками в ашан, везти родителей в больницу. Велосипед в Москве не может быть альтернативой автомобилю.

Закрывать на это глаза в угоду своим концепциям, чем бы они ни были продиктованы - амбициями или корыстью - свинство. Вытеснять из этого города автомобили ради велосипедов нельзя - потому что с октября по апрель автомобиль здесь не роскошь, а средство выживания.

Да, в Праге, Амстердаме, Страсбурге или Барселоне все по-другому. В частности, ещё и потому, что там урбанизм означает "сделаем жителям удобно". А в Мск он сейчас означает "насрать на жителей, они все равно ничего не понимают, сделаем как нам надо".

А теперь давайте спросим вчерашних героических героев: на чём-на чём они вчера доехали от своих домов до Фрунзенской на свою героическую покатушку?

А на чем сегодня, в минус 27, повезли детей в школу, а себя на работу?

И еще один штрих. Вчера я обнаружила одного ну очень активного и общительного комментатора этой темы, пишет примерно вот в таком духе, цитирую: "Я хочу ездить на велосипеде по Москве, как ездят в Амстердаме и Копенгагене. Без угрозы погибнуть под колесами автомобиля. Таких как я в нашем городе очень много, десятки тысяч человек. И нам нужна соответствующая инфраструктура. Будет она создана в ущерб автовладельцам или нет меня не волнует. Пусть об этом думают в соответствующем ведомстве. Мы идем от Города для машин к Городу для Людей".

На аватарке - белокурый такой симпатяга. Не поленилась, зашла на страницу, а там одни перепосты. Ноль друзей.

Не-не, я знаю, что на велопараде вчера были живые настоящие люди, человек двести. Но надо понимать, они немножко не сами по себе и парад провели, и город переделывают. Из Праги, может быть, не так хорошо это видно.

Maxim Dbar

В Москве запущена велосипедная кампания не потому, что велосипед - это здоровый образ жизни, не потому, что велосипед - реальная альтернатива иному транспорту, не потому, что это экологично, нет. Просто велосипед - это элемент в кампании против автомобилистов. Под это дело стали вбухивать деньги в инфраструктуру, которая по факту никому не нужна. Признать эту ошибку невозможно, поэтому давайте всем докажем, что в холодной, грязной и большой Москве велосипедом очень удобно пользоваться даже зимой. Для этого проведем парад. А если уж запланированная дата парада выпадает на пик холодов, то мы слишком далеко зашли в своем упорстве, чтобы взять и перенести на неделю, что было бы разумно



1 ошибка. Инфраструктура для велосипедов в таком городе, как Москва не оправдана (чтобы не писать не нужна), в том числе и потому, что ей нельзя пользоваться круглогодично. 2 ошибка. Чтобы скрыть ошибку 1, давайте устроим показушный за деньги налогоплательщиков зимний велопарад. 3 ошибка. Когда выясняется, что в этот день будет -25, будем продолжать упорствовать в проведении, хотя в этой ситуации перенос был бы вполне логичным даже в рамках концепции, что Москва - город круглогодичного катания (ведь -25 - это скорее исключение, чем правило для Москвы). Но мы ведь должны доказать, что мэрия не ошибается вообще, поэтому пусть будет велопарад в -25

Критикам отвечает Максим Кац:

Удивляет, какая широкая общественная коалиция собралась запрещать зимний велопарад. От Петра Шкуматова до Михаила Ходорковского, все критикуют — как же посмели разрешить людям ехать на велосипедах по городу в -25.

Они же заболеют! Машинам проехать негде! Затраты бюджета высоки! Зачем всё это вообще нужно!

Голосование в твиттере Эха Москвы показало, что 59% аудитории считает необходимым запретить велопарад.

Всё-таки привычка лезть к другим в печёнку не покидает советского человека, кем бы он ни был. Оппозиционером, либералом или чиновником. Надо вот разобраться — а зачем эти странные люди собрались на велосипеде ехать? Я никогда не ездил даже летом, а они собрались зимой — что-то тут не так. От греха подальше запретить, а если мэрия не запретила — высмеять.

Следующий шаг, очевидно, запрет катков. Как можно на открытом воздухе в -25 на коньках кататься? Это же опасно, можно обморозить дыхательные пути. Только со справочкой и не за бюджетный счёт.

Потом всем либерально-оппозиционным крылом навалимся и потребуем принять закон о запрете выхода зимой на улицу дольше, чем на 10 минут. А зачем? До машины дойти времени хватит, а дольше опасно — лечить тебя, дурака, за бюджетный счёт потом.

Никаких ныряний в прорубь, митинги и пикеты зимой, само собой, запретить, про уличные фестивали и прочее вообще уж не говорю. Красную Площадь закрыть, гуляют тут всякие, дыхательные пути себе обмораживают.

Всем сидеть дома и ходить только до машины, а от машины до работы. И обратно. А если собрались что-то сделать ещё, то сначала заявку подать, чтобы её либеральный обком одобрил и разрешение выписал, а то ишь. Лечить вас потом за государственный счёт.

Уважаемые оппозиционные политики, слушатели Эха и прочие общественные деятели. Нельзя ничего запрещать лишь из-за того, что вы этого не понимаете. Не ваше это дело, зачем люди на велосипеде зимой поехали. Захотели и поехали. Не вас заставляли, а сами поехали. Нравится им. Они так развлекаются и доносят до общественности мысль, что жизнь в северной стране не обязательно подразумевает унылую и скучную жизнь перед телевизором.

Они молодцы, а вы со своим брюзжанием и запретами — нет.

Без активной поддержки мэрии парад действительно не состоялся бы. Многих удивило, что его не только не отменили, но даже не перенесли. Причину такого решения сотрудница департамента транспорта пояснила Life.ru так:

— Люди выехали уже из многих городов: Питер, Тула, Новосибирск, Петрозаводск... Люди уже приехали, поэтому организаторы приняли решение не переносить... Это нужно делать, чтобы показать, что на велосипеде можно кататься и зимой, и летом. И это возможно, как мы видим, — говорит сотрудница департамента Юлия Потапова.

На самом деле, вспоминают комментаторы, подобные причины никогда не мешали мэрии отменять мероприятия за считанные часы до начала, как это случилось, например, с фестивалем Outline, куда приехали гости не только из городов России, но и из многих стран Европы, или с концертом панк-группы Hot Kommunist.

Dmitry Jourakovski

Да недавно же какой-то вроде концерт запретили чуть ли не за день. Там уже и декорации были почти построены.

Igor Modin

Да, при желании запретить можно хоть за час до начала, но в данной ситуации запрет не входил в планы московских чиновников

В заезде велоэнтузиастов многие ничего плохого не видят, но считают, что поддержка городских властей способна изуродовать даже самую искреннюю инициативу.

Александр Фельдман

Научитесь, чёрт побери, отличать частную инициативу, исходящую снизу, от инициативы, якобы исходящей снизу, но на самом деле спущенной сверху. Контора советника замминистра транспорта России и московская мэрия в качестве организаторов? Позвольте усомниться, что это исключительно ЧАСТНАЯ инициатива.

Vladimir Krasilnikov

Люди выражают недовольство показухой и ложью. И это оценка нормальных людей. А все участвующие в сегодняшнем фрик-шоу, это люди поддерживающие Собянина в открытую, своим действием. Нельзя быть против повышения ЖКХ и капремонта, но поддерживать безумства этой подлой власти вот таким гнусным образом.

Марина Звенигородская

Если бы эти люди сами собрались и поехали бы, ну вот устроили такой флешмоб - да все их только приветствовали бы. Бесит то, что это мероприятие урбантин, которые весь город разворовали, изуродовали, сделали непригодным для жизни, а теперь высасывают из пальца какие-то якобы праздники неизвестно для кого, но хорошо известно, за чей счет. Теперь уже что бы они ни сделали - будут только проклятия.

Зимний велопарад проводится в Москве уже во второй раз: в прошлом году он состоялся 9 января.