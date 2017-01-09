В Петербурге судят программиста за чтение лекции о йоге

В Санкт-Петербурге судят программиста и философа Дмитрия Угая, 20 лет серьезно изучающего йогу, по обвинению в незаконной миссионерской деятельности – по так называемому "закону Яровой".

22 октября он читал вводную лекцию о разновидностях йоги и о мировоззрении, лежащем в ее основе, на фестивале "Ведалайф". На середине лекции в зал зашли сотрудники полиции, забрали Дмитрия Угая и доставили его в 76-й отдел полиции. По словам Дмитрия Угая, это произошло по анонимному доносу местного жителя, который сам на лекции не присутствовал.

Адвоката к Угаю не допустили. Протокол, составленный полицейскими в тот день, суд не принял из-за многочисленных нарушений. Через полтора месяца, уже без участия философа, но зато с привлечением двух свидетелей, двое из которых на лекции не были, был составлен новый протокол – и он был принят судом.

Дмитрий Угай подчеркивает, что в своей лекции он рассказывал только о видах йоги и о философии, связанной с йогой, и что все изложенные им сведения содержатся в официальных источниках – в частности, в академических учебниках, по которым студентам многих вузов преподают индийскую философию. По словам Угая, даже на сайте Министерства спорта регулярно появляются отчеты об успехах в развитии йоги, которая в течение десятилетий развивается в стране вполне официально и поощряется властями.

Суд над Дмитрием Угаем стал возможен благодаря поправкам в закон о свободе совести и религиозных объединениях, внесенных в Государственную думу депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.