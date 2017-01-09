Прокуратура ФРГ: в катастрофе Germanwings виновен только пилот

Прокуратура Германии признала пилота Андреаса Лубица виновным в катастрофе пассажирского самолета авиакомпании Germanwings в марте 2015 года, жертвами которой стали 150 человек. Расследование крушения самолета прекращено.

Как сообщает агентство Reuters, прокуратура подтвердила наличие у пилота психического заболевания. При этом следствие считает, что ни врачи, ни авиакомпании Lufthansa и Germanwings, ни федеральное ведомство по управлению воздушным движением Германии не несут ответственность за авиакатастрофу.

24 марта 2015 года самолёт Germanwings, летевший из Барселоны в Дюссельдорф, разбился неподалеку от Ниццы во французских Альпах. Расшифровка бортовых самописцев показала, что второй пилот, дождавшись, когда командир воздушного судна выйдет из кабины, заперся в ней и намеренно направил самолет на склон одной из гор. Родственники жертв крушения подавали иск к летной школе в США и в адрес лечащего врача пилота.