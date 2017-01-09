В Женеве возобновились переговоры об объединении Кипра

В Женеве проходит новый раунд переговоров при ООН по воссоединению Кипра с участием президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса и лидера турок-киприотов Мустафы Акынджи.

Участники надеются добиться подписания соглашения об объединении Кипра. Специальный советник генерального секретаря ООН по кипрскому урегулированию Эспен Барт Эйде заявил, что сторонам будет сложно договориться, но выразил надежду, что переговоры будут результативными.

Переговоры по урегулированию на Кипре направлены не объединение острова, разделённого после конфликта 1974 года по национальному признаку. На последней всторече в ноябре прошлого года лидеры двух общин не нашли решения по территориальному урегулированию.