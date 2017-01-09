Белоруссия отменит краткосрочные визы для граждан США и ЕС

Белоруссия установила пятидневный безвизовый режим для граждан 80 государств, включая США, все страны Евросоюза, Японию и Бразилию. Соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко.

Безвизовый порядок въезда в страну устанавливается на срок до пяти суток при въезде через "Национальный аэропорт Минск". Визы были отменены для благоприятных в миграционном плане государств, стратегических партнеров Белоруссии и стран, установивших в одностороннем порядке безвизовый режим для белорусских граждан. Кроме прочих, отмена виз коснётся и категории неграждан Латвии и лиц без гражданства Эстонии.

Указ вступит в силу через месяц после официального опубликования.

