Петербург: суд отложил заседание по делу о лекции про йогу

В Санкт-Петербурге суд отложил заседание по административному делу в отношении программиста и философа Дмитрия Угая, которого обвиняют в незаконной миссионерской деятельности за чтение лекции о йоге на фестивале здорового образа жизни.

Заседание было отложено после того, как Угай заявил, что в протоколе задержания представлены не его объяснения и подпись. В связи с этим в суд для дачи показаний был вызван автор документа – полицейский Арсен Магомедов.

Дмитрия Угая задержали 22 октября по анонимному доносу жителя Петербурга, который сам на лекции не присутствовал. Составленный в тот день протокол суд также не принял из-за многочисленных нарушений.

Сам Угай, который уже 20 лет изучает йогу, отрицает вину. Он отмечает, что его лекция носила светский характер, а изложенные им сведения содержаться в официальных источниках – в частности, в учебниках, по которым студенты изучают индийскую философию.

Суд над Дмитрием Угаем стал возможен после поправок в закон о свободе совести и религиозных объединениях, внесенных в Госдуму депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.