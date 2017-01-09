Зачем Путин нужен Трампу?

Появилась открытая версия доклада «Оценка российских действий и намерений во время прошедших выборов в США», подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ. Сделан вывод о вмешательстве России в ход президентской кампании в США: кибератаки и вбросы предприняты по указанию Владимира Путина. «В число целей, которые преследовала Россия, входили подрыв общественного доверия демократическому процессу в США, публичное унижение госсекретаря Хилари Клинтон и нанесение ущерба ее имиджу для снижения шансов на победу на выборах нового президента США… Мы также делаем вывод о том, что Владимир Путин и российское правительство отдавали выраженное предпочтение Дональду Трампу».

Барак Обама и Дональд Трамп ознакомлены с полной секретной версией доклада.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал доклад США о кибератаках «охотой на ведьм».

Смогла ли уходящая администрация Барака Обманы загнать российско-американские отношения в ловушку, которая не даст Трампу пойти на сделки с Владимиром Путиным?

Как поведет себя в этой ситуации приступающий к работе президент США? - обсуждают Андрей Пионтковский, Михаил Таратута, Владимир Абаринов.

Ведет передачу Михаил Соколов.