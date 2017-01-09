Националиста Бондарика вновь осудили за пост в соцсети "ВКонтакте"

В Санкт-Петербурге суд приговорил местного националиста Николая Бондарика к пяти годам условного лишения свободы за пост в социальной сети "ВКонтакте". Об этом со ссылкой на его адвоката сообщает "Росбалт".

По версии следствия, в конце марта 2015 года Бондарик опубликовал запись об убийстве в Петербурге боксера Ивана Станина, которая якобы была направлена "на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности". Суд по этому делу проходил в закрытом режиме.

Ранее националист уже был осужден за пост в соцсети "ВКонтакте" – в 2015 году его приговорили к полутора годам условного лишения свободы за пост о нападении мусульман на его несовершеннолетнего знакомого.

Следствие тогда утверждало, что Бондарик инсценировал нападения. Сам он отвергал обвинения.