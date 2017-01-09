Меркель: полиция в Кёльне действовала в новогоднюю ночь правильно

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает правильными жесткие действия полиции в Кёльне в новогоднюю ночь. Об этом она заявила на конференции в Кёльне, где год назад, в ночь на 1 января 2016 года, сотни мигрантов, выходцев из Северной Африки, нападали на женщин.



По словам Меркель, это позволило праздновать без проблем. "Это то, чего мы хотели добиться", – уточнила федеральный канцлер.



В ночь на 1 января 2017 года полиция в центре Кельна остановила для проверки более полутора тысяч человек – в основном напоминавших выходцев с Ближнего Востока. Около 900 из них было предписано покинуть кварталы города, где происходили новогодние празднования. По данным полиции, в федеральную землю Северный Рейн – Вестфалия перед Новым годом приехало около 2 тысяч лиц, которые могли повторить безобразия прошлого года. Большинство из них приехали на главный железнодорожный вокзал Кельна, около 800 – в соседний Дюссельдорф. Полиция задержала 92 человек.