Москва: полиция вернула гражданке Узбекистана ее ребенка

В Москве полиция вернула гражданке Узбекистана Нилуфар Мамасаидовой ее годовалую дочь, которую сотрудники правоохранительных органов забрали 26 декабря из-за отсутствия у женщины документов.

Саму Мамасаидову, как сообщил адвокат и правозащитник Бахром Исмаилов, доставили сегодня в суд – ее обвиняют в нарушении миграционного законодательства.

Документы Мамасаидовой пропали 25 декабря после ограбления в квартире, в которой она жила. На следующий день женщину доставили в отделение полиции, где она провела трое суток. Ребенка у нее забрали.

В Петербурге в октябре 2015 года за нарушение миграционного законодательства была задержана гражданка Таджикистана Зарина Юнусова. У нее также забрали ребенка – 5-месячного мальчика Умарали Назарова.

На следующий день, когда женщина пришла за сыном в больницу, ей сообщили, что он умер. Причиной смерти врачи назвали вирусную инфекцию и сердечную недостаточность. После смерти Умарали Назарова в Петербурге прошла серия акций протеста.

Позднее суд постановил выдворить Юнусову из России. Дело о гибели ее сына в октябре 2016 года было закрыто – виновных следователи не нашли.