Прекращение огня в Сирии под угрозой срыва – Reuters

Перемирие в Сирии, выработанное при посредничестве России и Турции, находится под угрозой срыва в связи с заявлениями оппозиции ответить на попытки президента Башара Асада восстановить контроль над районами вблизи Дамаска, занятые повстанцами.

Как сообщает Рейтер, Асад в беседе с французскими СМИ заявил, что его правительство готово вести переговоры "по всем вопросам" на мирных переговорах, которые Россия – союзник Асада – надеется провести в Казахстане, в том числе и о его собственной персоне, в рамках сирийской конституции.

Асад указал, что любая новая конституция Сирии должна быть вынесена на референдум, и только сами сирийцы могут избрать своего президента.

Противники Асада настаивали на протяжении почти всей шестилетней войны, что он должен оставить власть в рамках любого будущего мирного соглашения. Но так как Россия вступила в войну на его стороне в конце 2015 года, позиция правительства Асада на поле боя резко укрепилась, что дает ему больше рычагов влияния, чем когда-либо ранее.

Соглашение о прекращении огня, которое вступило в силу 30 декабря, должно проложить путь для новых мирных переговоров, которые Россия надеется созвать при поддержке Турции и Ирана в Астане. Но дата переговоров не была установлена, и противоборствующие стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

Попытки Москвы провести переговоры по Сирии без участия Соединенных Штатов были предприняты после того, как Асад воспрял из-за поражения повстанцев в Алеппо, а также в связи с оттепелью в отношениях между Россией и Турцией, которая поддерживает противников Асада. Как отмечает Рейтер, Анкара поддерживает дипломатические усилия, поскольку более обеспокоена растущим курдским влиянием в Сирии, чем свержением Асада.