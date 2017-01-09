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"Фонтанка": Исаакиевский собор передадут РПЦ до конца 2017 года

Исаакиевский собор

Исаакиевский собор

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Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил до конца 2017 года передать Исаакиевский собор Русской православной церкви (РПЦ). Об этом со ссылкой на источники сообщает интернет-издание "Фонтанка".

В Петербургской епархии, в свою очередь, заявили, что РПЦ не подавала дополнительных заявок на передачу собора, однако не отказывается от намерений вернуть его себе на основании соответствующего федерального закона.

Директор музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров назвал слухи о его передаче Русской православной церкви "небезосновательными", однако отметил, что он не получал соответствующих письменных распоряжений.

Исаакиевский собор был возведен в 1818‒1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. С 2012 года храм является собственностью города. Ранее губернатор Петербурга отказывался вернуть собор РПЦ, ссылавшись на то, что он приносит городу прибыль.

При этом богослужения в Исаакиевском соборе с 1991 года проводятся практически ежедневно.

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