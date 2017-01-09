В Инсбруке полиция нашла афганцев, подозреваемых в домогательствах

В Инсбруке австрийская полиция выявила шестерых молодых людей, подозреваемых в хулиганских действиях сексуального характера в отношении 18 женщин в канун новогодних праздников. Об этом сообщил 9 января начальник городской полиции Мартин Кирхлер. Он сообщил журналистам, что задержаны шестеро афганских граждан в возрасте от 18 до 22 лет, некоторые из которых живут в приютах для мигрантов.

Женщины сообщали о сексуальных притязаниях, совершенных в толпе, в то время, когда жители Инсбрука вышли на улицы, чтобы отпраздновать Новый год. Аналогичные жалобы были поданы несколькими женщинами в других городах Австрии.

Кирхлер сообщил, что один из мужчин сознался, в то время, как другие утверждают, что они не могут ничего вспомнить. Начальник полиции не назвал подозреваемых в соответствии с австрийскими законами о конфиденциальности.

В прошлом году, группы молодых людей, в основном из Северной Африки, были обвинены в сексуальных домогательствах или иных хулиганских действиях в отношении десятка женщин в канун Нового года в Кельне, Германия.