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Трамп назначит своего зятя Джареда Кушнера старшим советником

Джаред Кушнер

Джаред Кушнер

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Избранный президент США Дональд Трамп назначит своего зятя Джареда Кушнера старшим советником Президента. Об этом сообщила телекомпания CNBC.

Ранее о том, что Кушнер может занять пост одного из советников в Белом доме, сообщала газета "Уолл-стрит джорнэл". При этом она не исключала, что супруг Иванки Трамп может ограничиться ролью неофициального помощника своего тестя, отказавшись от должности в Белом доме.

Высказывались также предположения, что 35-летний Кушнер, который владеет еженедельником "Нью-Йорк обсервер", может получить пост главы аппарата сотрудников Белого дома.

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