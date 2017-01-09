Избранный президент США Дональд Трамп назначит своего зятя Джареда Кушнера старшим советником Президента. Об этом сообщила телекомпания CNBC.

Ранее о том, что Кушнер может занять пост одного из советников в Белом доме, сообщала газета "Уолл-стрит джорнэл". При этом она не исключала, что супруг Иванки Трамп может ограничиться ролью неофициального помощника своего тестя, отказавшись от должности в Белом доме.



Высказывались также предположения, что 35-летний Кушнер, который владеет еженедельником "Нью-Йорк обсервер", может получить пост главы аппарата сотрудников Белого дома.

