В Великобритании умер философ и социолог Зигмунт Бауман

В Лидсе в возрасте 91 года умер Зигмунт Бауман, один из самых известных европейских социологов польского происхождения, который исследовал "текучесть идентичности" в современном мире, Холокост, потребительское общество и глобализацию.

Бауман написал более 50 книг, в частности "Современность и Холокост", выпущенную в 1989 году, где показал связь "варварства Холокоста с современностью". Бауман рассматривал массовые истребления евреев как следствие индустриализации и рационализированной бюрократии.

В Польше он считался противоречивой фигурой. В 2006 году правые историки обнаружили документы, свидетельствующие о том, что Бауман служил офицером в сталинской госбезопасности, которая занималась убийствами членов сопротивления. Бауман признал свою принадлежность к этой организации, но настаивал, что не имел никакого отношения к убийствам. Некоторые польские националисты называли его "врагом народа".

В 2013 году сторонники ультраправой организации нарушили лекцию Баумана во Вроцлаве свистом и криками "Ганьба!" и "Долой коммунизм!" и держали фотографии польских борцов сопротивления, убитых коммунистами. После этого он перестал посещать свою родину.

За пределами Польши теории Баумана оказывали большое влияние на движение антиглобалистов.

Бауман родился 19 ноября 1925 года в Познани в польско-еврейской семье, которая сталкивалась с бедностью и антисемитизмом. Свое вступление в компартию он объяснял тем, что всегда помнил бедность своей семьи и унижения, с которыми она сталкивалась. Его семья пережила Холокост, сбежав в Советский Союз. Там Бауман, еще подростком, присоединился к польской армии, которая сформировалось под советским командованием, и получил военный Крест Мужества за храбрость.

После войны он быстро поднялся в военных рядах и в начале 1950-х годов стал одним из самых молодых майоров в Войске Польском. В эти годы он был коммунистом и членом Польской рабочей партии. Бауман изучал социологию, а затем философию в Варшавском университете и преподавал до антисемитской кампании 1968 года, когда он потерял работу и семья была вынуждена покинуть Польшу.

Первая жена, Янина Бауман, с которой он прожил 62 года, скончалась в 2009 году. Вторая жена Александра Ясиньская-Каня, была дочерью Болеслава Берута – первого коммунистического президента Польши после Второй мировой войны.