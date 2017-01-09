Боснийские сербы отметили 25-летие Республики Сербской

Боснийские сербы широко отметили сегодня 25-летие Республики Сербской, несмотря на острые политические споры по поводу этого праздника и его запрет со стороны конституционного суда Боснии и Герцеговины. Праздничные мероприятия проходили при повышенных мерах безопасности, которую обеспечивали более тысячи полицейских при поддержке бронетехники. Власти Республики Сербской пригласили на торжества многочисленных гостей из соседней Сербии, включая президента Томислава Николича и патриарха Сербского Иринея.

9 января – день, когда в 1992 году, незадолго до начала боевых действий в Боснии, была принята Декларация о провозглашении Республики сербского народа Боснии и Герцеговины. Кроме того, в этот день сербы почитают Стефана Первомученика, которого они считают покровителем Республики Сербской. У боснийских мусульман и хорватов эта дата скорее ассоциируется с войной и геноцидом.

В сентябре прошел референдум, на котором местные сербы подтвердили свое желание праздновать 9 января как день Республики вопреки решению Конституционного суда, считающего, что этот праздник нарушает права боснийских мусульман и хорватов. Западные участники боснийского мирного урегулирования призывали президента РС Милорада Додика отказаться от этого референдума, в свою очередь Россия воздержалась от подобных призывов, а накануне голосования Додика принял в Кремле президент Владимир Путин.

"Республика Сербская как государство – синоним свободы... Мы все здесь собрались, чтобы показать, что мы едины. Нас объединяет идея под названием Республика Сербская. Сербы на этом пространстве знают, что у них нет свободы, если у них нет государства", – заявил сегодня Милорад Додик.

Оппоненты обвиняют Додика в попытках развала правового поля страны и провоцировании межэтнической напряженности. Он не раз заявлял о готовности провести в будущем референдум о независимости Республики Сербской.

Особую критику оппонентов Додика вызвало участие в сегодняшнем праздничном параде военнослужащих Третьего пехотного полка вооруженных сил БиГ, которые прошли по улицам Баня-Луки вместе с полицией и ветеранами сербских формирований времен гражданской войны 1990-х годов. Лидер боснийских мусульман Бакир Изетбегович требует расследовать все факты, связанные с участием военнослужащих в этом неконституционном празднике.