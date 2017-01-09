Советница Трампа не исключила ослабления санкций против России

Келлиан Конвей, одна из ведущих советников Дональда Трампа, в понедельник поставила под сомнение, нужны ли дополнительные расследования российского хакерства в ходе избирательной кампании, а также заявила, что избранный президент рассмотрит возможность отмены некоторых санкций, введенных президентом Обамой.

Президент Трамп хочет убедиться, что наши действия являются пропорциональными к тому, что произошло, на основании того, что мы знаем," сказала она. По словам Конвей, шаги, предпринятые Обамой, в том числе высылка 35 российских дипломатов, были более жесткими, чем те, которые он предпринял после того, как стало известно о взломе со стороны Китая и Северной Кореи, и предложил, что причины разницы были политическими.

Конвей высмеяла предложение демократов в Палате представителей и Сенате о создании двухпартийной, независимой комиссии по расследованию обвинений в адрес России. Спецслужбы США на прошлой неделе сообщили, что Москва, под руководством президента Владимира Путина, взломала электронную почту Национального комитета Демократической партии и других, а затем предала их гласности через Викиликс, чтобы не дать победить демократу Хиллари Клинтон и избрать Трампа. Трамп поддержал проведение расследования Палаты представителей и Сената.