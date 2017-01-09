Минфин США включил в санкционный список Бастрыкина, Ковтуна и Лугового

Минфин США распространил действие санкций, связанных с "делом Магнитского", еще на пять граждан РФ. Сообщение об этом и список лиц, на которых налагаются санкции, размещены на сайте ведомства.

Санкции введены в отношении председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, следователя Станислава Гордиевского, бизнесмена Дмитрия Ковтуна, депутата Госдумы Андрея Лугового и фигуранта проведенного фондом Hermitage Capital расследования Геннадия Плаксина, обвиняемого в участии в мошеннических схемах в качестве номинального руководителя.

23 декабря президент США Барак Обама подписал закон об оборонных расходах на 2017 год, который ограничивает военное сотрудничество с Россией, придает глобальный статус "закону Магнитского".