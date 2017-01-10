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Верховный суд Венесуэлы запретил "импичмент" президента Мадуро

Николас Мадуро

Николас Мадуро

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Верховный суд Венесуэлы заблокировал решение оппозиционного парламента об отстранении от власти президента Николаса Мадуро, признав его неконституционным. Об этом сообщает телеканал TeleSur.

Ранее в понедельник, 9 января, оппозиционное большинство в парламенте Венесуэлы признало Мадуро "оставившим свой пост" из-за его бездействия в борьбе с кризисом. При этом депутаты ссылались на положение статьи ​ конституции, которая допускает назначение новых выборов президента в случае признания главы государства отсутствующим на посту.

В Венесуэле несколько лет продолжается экономический кризис. В стране происходят регулярные отключения воды и света, не хватает продуктов питания и лекарств. МВФ оценивает годовую инфляцию в Венесуэле в 500 процентов, называя ее самой большой в мире. Мадуро утверждает, что в ситуации виновата оппозиция и США, развязавшие "экономическую войну".

В декабре 2015 года оппозиция выиграла парламентские выборы. С тех пор парламент предпринимает шаги для отставки Мадуро — в частности, был начат сбор подписей для референдума о его отставке. Депутаты также пытались начать против Мадуро судебный процесс.Однако правительство и Верховный суд страны, которые по-прежнему полностью контролируются сторонниками президента, блокировали любые законодательные инициативы парламента.

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