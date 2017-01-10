Активисты ОПР пожаловались в ЕСПЧ на запрет на автопробеги

Активисты Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрей Бажутин и Аркадий Мошников пожаловались в Европейский суд по правам человека на нарушение права на свободу выражения мнений и индивидуальный протест. Об этом во вторник сообщают "Ведомости".

В августе 2016 года Бажутин и Мошников выехали на встречу с кубанскими фермерами, участниками "тракторного марша". Однако были задержаны полицией. Позже суд признал их виновными в нарушении закона о митингах и оштрафовал на 10 тысяч рублей каждого.

Как рассказал изданию адвокат заявителей Алексей Глухов, суть претензий активистов заключается в том, что закон о митингах не содержит прямого запрета на проведение автопробегов. Кроме того, в суде не было предоставлено ни одного доказательства того, что активисты нарушали закон. В протоколе полиции об административном нарушении указывалось лишь, что на автомобилях были плакаты с надписями "Мы платим налоги, где наши дороги?", "Кто позволил Ротенбергу грабить на дороге?", а также цитата премьера Медведева "Денег нет, но вы держитесь". Это, по утверждению полиции, "указывает на публичный и организованный характер мероприятия".

В ЕСПЧ активисты обратились, так как сочли повод, по которому их задержали и оштрафовали, лишь предлогом для препятствия их деятельности. Объединение перевозчиков России было создано для борьбы за права дальнобойщиков в связи с введением системы "Платон" в ноябре 2015 года.