Сергея Пархоменко исключили из Русского ПЕН-центра

Журналист, издатель, активист сетевого сообщества "Диссернет" Сергей Пархоменко с 10 января исключен из Русского ПЕН-центра.

Согласно протоколу заседания исполкома организации от 28 декабря, который Пархоменко опубликовал в Фейсбуке, это решение было принято единогласно.

Пархоменко исключен из организации "за отступление от непреложных принципов, заключенных в Хартии Международного ПЕН-клуба, систематическое невыполнение требований настоящего Устава, за провокационную деятельность, несовместимую с целями и задачами Русского ПЕН-центра, и высказывания, задевающие честь и достоинство личности", говорится в документе.

В протоколе Пархоменко называют блогером, "воспитанным комсомолом и имеющим в правозащитных кругах репутацию "провокатора с Болотной площади", обвиняют в политиканстве и использовании Русского ПЕН-центра в личных целях.

Сам Пархоменко, который сначала не хотел комментировать это решение, считает, что оно связано с опубликованной на сайте "Эхо Москвы" заметкой"про позор, который постиг Русский ПЕН-Центр, когда его руководители публично отказалисьот заявления в поддержку Олега Сенцова".

В последние несколько лет из-за несогласия с политикой руководства Русского ПЕН-центра организацию покинули Людмила Улицкая, Владимир Мирзоев, Виктор Шендерович, Владимир Войнович, Сергей Гандлевский и другие.