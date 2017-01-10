Штат Нью-Гэмпшир может ввести собственные санкции против России

Штат Нью-Гэмпшир может ввести свои собственные санкции против России в ответ на ее "вмешательство в американскую демократическую систему".
Сенатор от штата Джефф Вудберн предложил приостановить или полностью запретить продажу русской водки. Торговля алкогольными напитками регулируется властями штата.
Сенатор заявил также о возможности законодательным путем заставить пенсионные фонды пересмотреть практику инвестиций в российские компании.
29 декабря США ввели новые санкции против России из-за хакерских атак, направленных на вмешательство в выборы американского президента.