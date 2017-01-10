ЕСПЧ: школьницы-мусульманки обязаны посещать общие уроки плавания

В школах Швейцарии ученицы-мусульманки обязаны посещать общие уроки плавания – вместе с мальчиками.

Такое решение вынес Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), мотивировав его общей обязанностью следовать полному расписанию школьного обучения, что, по мнению суда, способствует более успешной интеграции ребенка в общество. В данном случае нет никакого нарушения права на свободу религии, постановил суд.

В 2010 году иск в ЕСПЧ подали двое граждан Швейцарии турецкого происхождения, которые не пускали своих дочерей на обязательные общие уроки плавания, утверждая, что это ограничивает свободу религии.

Представители образовательных ведомств, со своей стороны, отмечали, что исключения допустимы, но только для школьниц, достигших половой зрелости.

В результате судебного процесса истцов оштрафовали на 1300 евро "за несоблюдение родительского долга".