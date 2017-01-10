Круговорот плитки в природе

В 2017 году в рамках программы "Моя улица" московские власти намерены продолжить замену асфальта на гранитную плитку и потратить на это почти 7 миллиардов рублей. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Эльмира Султанова. Работы планируют провести на Бульварном кольце, Волхонка, Сретенке, Пречистенке и Варварке, Новой, Старой и Лубянской площадях, а также на Пушкинской, Болотной, Москворецкой и Кадашевской набережных. В то же время плитка, уложенная совсем недавно на других столичных улицах в рамках той же программы, уже пришла в негодность.

5 января Радио Свобода показало ролик о том, как буквально за полгода на улице Малая Дмитровка в Москве развалился тротуар из модной "собянинской плитки". Через три дня на улицу пришли рабочие – исправлять ситуацию. Правда, устранять дефекты покрытия им пришлось при температуре минус 25 градусов.

Начавшийся в 2015 году проект "Моя улица" рассчитан до 2018 года. Он предполагает реконструкцию улиц, ремонт фасадов и создание подсветки зданий. В 2016 году переделки затронули Тверскую, Таганскую, Большую Якиманку, Моховую и Новый Арбат, а также часть Бульварного и Садового колец.

Масштабная программа предполагает инвестиции из бюджета города в размере 126 миллиардов рублей, всего должно быть реконструировано 4000 улиц.

Проект еще не завершен, но многие работы, на которые уже потрачены миллиарды, вызывают нарекание у москвичей и экспертов. К примеру, в прошлом году власти забыли про ливневую канализацию, и часть только что отремонтированных московских улиц была фактически затоплена.

Рулонные газоны на Садовом кольце выкладывали прямо на снег, а в конце 2016 года на переделанной Малой Дмитровке начала отваливаться тротуарная плитка. О том, что это может случиться, еще летом прошлого года в эфире Радио Свобода предупреждал архитектор Андрей Коровянский.

О масштабах коррупции проекта "Моя улица", и о том, принесет ли многомиллиардная реконструкция пользу москвичам, Радио Свобода рассказала сотрудник ФБК Алексея Навального Любовь Соболь:

– Конечно, во всей этой истории по благоустройству центральных районов Москвы и вообще города очень большая коррупционная составляющая. Трудно оценить ее размеры, потому что информация об этих работах зачастую закрыта, проектная документация не выкладывается, ее трудно достать. Ссылаются на государственную тайну, на то, что перекладывается плитка в центральных районах Москвы, близко к Кремлю, поэтому публично информацию выкладывают минимально. Тем самым нарушаются законы о публикации информации о госзакупках.

– Как это еще можно выяснить?

Чиновники из мэрии Москвы стали хитрее

– Когда в 2011 году только начиналась история с собянинской плиткой (тогда СМИ писали о том, что супруге мэра Москвы принадлежит завод по производству тротуарной плитки. – РС), сотрудники ФБК выезжали на место и смотрели, сколько должно быть поставлено плитки по госконтракту и сколько поставлено по факту, какие улицы замощены плиткой, какие не замощены, за которые заплатили из бюджета. Но в этот раз это сделать трудно. Наши чиновники из мэрии Москвы стали хитрее, и конкретная информация зачастую скрывается. Мы знаем, сколько денег ушло из бюджета, но проверить на месте – были проведены работы или нет – очень сложно. Фонд борьбы с коррупцией не так давно проверял работы по высаживанию деревьев на центральных улицах города Москвы, был достаточно большой заказ – на 800 миллионов, и там мы увидели, что на отдельных улицах нет от 5 до 15 процентов деревьев, которые есть по техническому заданию.

– Что здесь можно сделать?

Наверное, должна быть какая-то проверка – куда делись бюджетные деньги на эти деревья

– Сейчас мы направляем запросы в правоохранительные органы, и наверное, должна быть какая-то проверка – куда делись бюджетные деньги на эти деревья. По плитке, наверное, все гораздо хуже, потому что деревья можно посчитать, а по плитке тяжело сделать общественную проверку, правоохранительные органы неохотно занимаются такими заказами, и они могут делать строительные экспертизы, но не делают. В принципе, там такая черная дыра, в которую уходит много денег, это очень дорогостоящие заказы, и это в принципе не проверяемая статья расходов в городском бюджете.

– Все лето прошлого года реконструировали Малую Дмитровку. В итоге уже сейчас плитка разваливается. О чем это говорит? Что-то известно о фирмах, которые проводят реконструкцию и которым достаются эти контракты?

Это делается для освоения бюджетных потоков

– Плитка разваливается потому, что работы проводятся некачественно. Работы по благоустройству нужны жителям, но в первую очередь это делается, конечно, для освоения бюджетных потоков. Москва имеет огромный раздутый бюджет, который стянут со всех регионов, бюджет Москвы третий в мире из городских бюджетов, и нужно куда-то этот бюджет тратить. Департамент ЖКХ и благоустройства города Москвы, Петр Бирюков, вот они эти бюджетные потоки осваивают, выполняя работы по благоустройству. Они перекладывают плитку, асфальт меняют на плитку, плитку на асфальт, проводят реконструкцию центральных улиц Москвы, и этот процесс будет длиться бесконечно, пока не придут другие люди, которые будут делать работы, которые городу действительно нужны, и делать это честно.

– То есть по-честному работать невыгодно...

Через два года можно будет придумать новую программу и выделить на нее большие средства

– Вот сейчас плитка, положенная некачественно, разрушилась, и через два года можно будет придумать другую программу, и на эту программу опять выделить большие средства. То есть целеполагание изначально иное, поэтому о качестве и безопасности никто не думает, это второстепенные вещи, а первое – как можно быстрее московский бюджет распределить, чтобы он отошел тому, кому нужно. Плитка разваливалась и в 2010–11 годах, когда ее первый раз клали, было очень много нареканий, и сейчас плитка поставляется лучшего качества, но укладывается неправильно, без соблюдения нормативов, и она также разрушается и требует ремонта. Этот ремонт могут делать по гарантии, потому что во всех госконтрактах предусмотрено обязательно условие – гарантийные обязательства, но никто в этом не заинтересован. Зачем требовать от подрядчика бесплатно все переделать, если можно заключить новый госконтракт, получить из него 15, 20, 30, 50 процентов и сделать новую волну благоустройства.

– Какие фирмы этим занимаются?

– Что касается конкретных фирм, здесь Департамент ЖКХ и благоустройства гораздо хитрее других чиновников, и у них работают, как правило, не те фирмы, которые напрямую аффилированы с конкретными чиновниками. При этом все подрядчики известны, их довольно маленький круг, и все компании, которые работают в Москве, знают, что на рынок ЖКХ и благоустройства в Москве выйти невозможно. Частной компании без связей невозможно получить государственный тендер, даже если они делают лучше и качественнее, чем те, кто делает это сейчас. Рынок достаточно закрытый, компаний на нем несколько десятков, они все известны, они делают и капитальный ремонт домов в Москве, и укладывают плитку.

– И что в результате получают москвичи?

Москвичи получают остатки от того, что не съела коррупция

– Москвичи получают остатки от того, что не съела коррупция. На те деньги, которые выделяются, можно сделать не только центральные улицы, можно пойти и в спальные районы Москвы. Я живу в районе Шаболовки, и до нас благоустройство не дошло, у нас асфальт с ямами, никакой плитки и старые желто-зеленые заборчики. Хотя на те деньги, которые выделяет Москва на благоустройство, можно сделать прекрасный город-сад из всей Москвы, включая территорию Новой Москвы, а не только центральные улицы. Коррупция просто съедает качественное благоустройство по всей Москве. И это будет продолжаться, пока у власти остаются эти чиновники, которые заинтересованы прежде всего в личной выгоде.