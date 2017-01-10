Надежда Савченко опубликовала списки для обмена пленными

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко опубликовала в Фейсбуке списки украинцев, удерживаемых в оккупированной части Донбасса, Крыму и России, а также лиц, запрашиваемых у Киева со стороны так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". В списках значатся 129 пленных и 494 пропавших без вести украинца на территории Донбасса. Сепаратисты, согласно обнародованной информации, требуют освободить 524 представителя "ДНР" и 377 - "ЛНР".

Парламентарий отмечает, что она решила обнародовать списки для того, чтобы сделать обмен пленными между сепаратистами и Украиной по формуле "всех на всех" публичным. Надежда Савченко предлагает проводить обмен в три этапа. На первом - по спискам, которые подтверждает каждая сторона, на втором - по неподтвержденным спискам, в которых фигурируют те, кто может находиться в тайных тюрьмах, а на последнем, третьем этапе - все, кого найти не удалось, признаются мертвыми или пропавшими без вести. После этого начинается работа по розыску захоронений, эксгумации, идентификации и перезахоронению погибших.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта в Донбассе Ирина Геращенко заявляла ранее, что сепаратисты требуют от Киева немедленно передать им около 700 человек и в ответ готовы освободить менее 50 украинцев.

В Службе безопасности Украины накануне, когда стало известно о планах Савченко, заявили, что публикация списков пленных может навредить самим пленным и их родственникам. "Мы не должны использовать эту информацию для каких-то корыстных целей, манипулировать списками, заниматься политическим пиаром", - подчеркнул в эфире канала "112. Украина"советник председателя СБУ Юрий Тандит.

7 декабря 2016 года Савченко встретилась в Минске с лидерами "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким в присутствии представителя РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины. Именно на этих переговорах в столице Белоруссии, как утверждает депутат ВР, она получила опубликованные ею 10 января списки. В ближайшее время в Киеве ожидается

пресс-конференция Надежды Савченко.