ПАРНАС требует отменить результаты выборов в Госдуму России

"Партия народной свободы" (ПАРНАС) обратилась в Верховный суд России с иском к Центральной избирательной комиссии об отмене результатов выборов в Госдуму, состоявшихся 18 сентября 2016 года.

Основанием для отмены итогов голосования в партии назвали то, что Центризбирком не проверил жалобы о нарушениях, а также не рассмотрел вопрос о повторном подсчете голосов в тех регионах, в которых, как заявили в ПАРНАС, достоверность итогов выборов ставилась под сомнение. В числе таких регионов: Санкт-Петербург, Саратов, Челябинская область, Дагестан и Башкирия.

Эти нарушения не позволили определить реальную волю избирателей на прошедших выборах, считают в партии. ПАРНАС намерена требовать от ЦИК документы, связанные с установлением результатов голосования, а также добиваться допросов членов самой комиссии.

По итогам выборов в Госдуму "Единая Россия" получила конституционное большинство – 343 мандата. Иск об отмене результатов голосования ранее также подавала партия "Яблоко", однако Верховный суд отклонил заявление.