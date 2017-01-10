Европейские политики предостерегают Трампа от "большой сделки с Путиным"

Группа европейских политиков опубликовала в газете "Вашингтон пост" обращение к избранному президенту США Дональду Трампу, в котором предостерегают его от новой "большой сделки" с Россией.

Авторы письма предупреждают, что президент России Владимир Путин – не союзник Америки и не надежный международный партнер. По их оценке, "сделка" Америки с Путиным не принесет мир. Наоборот, это сделает войну более вероятной, поскольку Путин воспримет уступки как проявление слабости, – отмечают авторы письма.

Они считают, что Путин воспринимает добрые намерения как свои возможности. "Путин не стремится к величию Америки в отличие от европейцев, которые связаны с США общими ценностями и образом жизни", – утверждают они.

По словам 15 европейских политических деятелей из стран Восточной и Северной Европы, продолжающиеся усилия России дестабилизировать Украину и аннексия Крыма угрожают миру, предсказуемости и безопасности того, что американцы и европейцы создали вместе после победы в холодной войне. "Мы обеспокоены тем, что перспектива новой большой сделки с Россией поставит под угрозу это историческое достижение", – говорится в письме.

Было бы серьезной ошибкой свернуть текущие санкции в отношении России или принять разделение Украины, считают авторы письма.

Среди подписавших письмо Карл Бильдт, Тоомас Хенрик Ильвес, Януш Онышкевич, Карел Шварценберг, Ярослав Сикорский, Вайра Вике-Фрейберга, Александр Вондра.