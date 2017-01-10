Скончался Алексей Яблоков - эколог, член руководства партии "Яблоко"

Умер Алексей Владимирович Яблоков, член-корреспондент РАН, член Федерального политкомитета партии "Яблоко", лидер фракции "Зеленая Россия", выдающийся эколог и ученый. Об этом сообщил на фейсбуке Игорь Яковлев.

В 1984 году Яблоков был избран членом-корреспондентом АН СССР. В 1989 году избран народным депутатом СССР от Научных обществ и ассоциаций при АН СССР. Заместитель Председателя Комитета по экологии Верховного Совета СССР (1989—1991 годах). Член координационного совета Межрегиональной депутатской группы.

С 1991 года был Государственным советником РСФСР по экологии и здравоохранению и членом Государственного совета при Президенте РСФСР.

Яблоков родился 3 октября 1933 года. В 1988-1991 годах был основателем и председателем Гринпис-СССР.