Члены ПЕН-центра требуют отменить решение об исключении Пархоменко

Группа членов Санкт-Петербургского ПЕН-центра назвала постыдным и потребовало отменить решение исполкома Русского ПЕН-центра об исключении Сергея Пархоменко. В заявлении говорится, что, исключая Пархоменко "за отступление от непреложных принципов, заключенных в Хартии Международного ПЕН-клуба" и "наказывая" его коллег, руководство Русского ПЕН-центра само отступает от изложенных в Хартии принципов.

Представители Петербургского ПЕН-центра потребовали безотлагательно провести в Москве внеочередное собрание Русского ПЕН-центра в соответствии с его официально зарегистрированным уставом. "До проведения Общего собрания прекращаем всяческие отношения с ныне действующим Исполкомом Русского ПЕН-центра как неправомочным (нелегитимным) органом", – говорится в письме, которое подписали Максим Амелин, Александр Архангельский, Татьяна Бонч-Осмоловская, Татьяна Вольтская, Александр Гельман, Катерина Гордеева, Денис Драгунский, Виктор Есипов, Тимур Кибиров, Олег Хлебников, Татьяна Щербина и другие.

С 10 января из состава ПЕН-центра исключен журналист, издатель и активиста сетевого сообщества "Диссернет" Сергей Пархоменко. Соответствующее решение было принято 28 декабря на заседании исполкома организации.

Пархоменко, как завило руководство ПЕН-центра, исключен за "провокационную деятельность". Его также обвинили в "политиканстве" и назвали блогером, "воспитанным комсомолом и имеющим в правозащитных кругах репутацию "провокатора с Болотной площади". Сам Пархоменко считает, что решение о его исключении связано с опубликованным на сайте "Эха Москвы" текстом про публичный отказ руководства ПЕН-центра от заявления в поддержку Олега Сенцова.