Клэппер обвинил ГРУ во взломе электронной почты Демпартии США

Директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил во вторник, что российская военная разведка, или ГРУ, взламывала электронную почту должностных лиц Демократической партии и публично обнародовала данные своих жертв, используя Guccifer 2.0 и DCLeaks.com и эксклюзивы в средствах массовой информации. Они также передавали материалы Викиликс.

"Мы совершенно уверены, что российские спецслужбы провели кибероперации против лиц и организаций, связанных с президентскими выборами в США 2016 года, включая обе главные политические партии США", - заявил Клэппер.

По его словам, Россия изначально сомневалась том, что кандидат Республиканской партии Дональд Трамп может победить демократического соперника Хиллари Клинтон на президентских выборах. Клэппер заявил, что в июле или августе, российские чиновники считали, что Клинтон, резкий критик президента Владимира Путина, победит на выборах 8 ноября.



По его словам, доклад разведывательного сообщества США о том, что Россия организовала взломы компьютеров Демократической партии во время президентской кампании 2016 года, основан на информации, полученной от людей, на сборе технических данных и информации из открытых источников.

Выступая на слушаниях перед комитетом Сената по разведке, Клэппер сказал, что большая часть доклада засекречена в связи с необходимостью защиты конфиденциальных источников и методов.

Выступая на этом же заседании, директор ФБР Джеймс Коми отказался прокомментировать, расследовало ли ФБР какую-либо связь между избранным президентом Дональдом Трампом и Россией, отметив, что такого рода вещи он не будет обсуждать на общественном мероприятии.

В оценке, опубликованной на прошлой неделе, спецслужбы США заявили, что президент России Владимир Путин поручил предпринять все усилия, чтобы способствовать избранию в президенты США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, дискредитируя демократа Хиллари Клинтон.

Россия отвергает обвинения во вмешательстве и поддержке компьютерных взломов.