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Клэппер обвинил ГРУ во взломе электронной почты Демпартии США

Джеймс Клэппер

Джеймс Клэппер

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Директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил во вторник, что российская военная разведка, или ГРУ, взламывала электронную почту должностных лиц Демократической партии и публично обнародовала данные своих жертв, используя Guccifer 2.0 и DCLeaks.com и эксклюзивы в средствах массовой информации. Они также передавали материалы Викиликс.

"Мы совершенно уверены, что российские спецслужбы провели кибероперации против лиц и организаций, связанных с президентскими выборами в США 2016 года, включая обе главные политические партии США", - заявил Клэппер.

По его словам, Россия изначально сомневалась том, что кандидат Республиканской партии Дональд Трамп может победить демократического соперника Хиллари Клинтон на президентских выборах. Клэппер заявил, что в июле или августе, российские чиновники считали, что Клинтон, резкий критик президента Владимира Путина, победит на выборах 8 ноября.

По его словам, доклад разведывательного сообщества США о том, что Россия организовала взломы компьютеров Демократической партии во время президентской кампании 2016 года, основан на информации, полученной от людей, на сборе технических данных и информации из открытых источников.

Выступая на слушаниях перед комитетом Сената по разведке, Клэппер сказал, что большая часть доклада засекречена в связи с необходимостью защиты конфиденциальных источников и методов.

Выступая на этом же заседании, директор ФБР Джеймс Коми отказался прокомментировать, расследовало ли ФБР какую-либо связь между избранным президентом Дональдом Трампом и Россией, отметив, что такого рода вещи он не будет обсуждать на общественном мероприятии.

В оценке, опубликованной на прошлой неделе, спецслужбы США заявили, что президент России Владимир Путин поручил предпринять все усилия, чтобы способствовать избранию в президенты США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, дискредитируя демократа Хиллари Клинтон.

Россия отвергает обвинения во вмешательстве и поддержке компьютерных взломов.

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