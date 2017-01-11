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Христя Фриланд назначена министром иностранных дел Канады

Христя Фриланд и премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Христя Фриланд и премьер-министр Канады Джастин Трюдо

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Министр торговли Христя Фриланд назначена министром иностранных дел Канады. Об этом сообщается в связи с перестановками в кабинете премьер-министра Джастин Трюдо. Канадский политик украинского происхождения Фриланд является жестким критиком политики России.

Российские власти запретили ей въезд в Россию в 2014 году в рамках серии ответных санкций в отношении канадских чиновников. Фриланд получила известность как журналист в том числе за свою книгу "Моя Украина и большая ложь Путина", изданную в 2015 году.

Оттава ранее внесла в черный список многих российских чиновников в наказание за аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины.

Перед тем, как баллотироваться на выборах в канадский парламент, Фриланд работала в подразделении агентства Рейтер Thomson Reuters.

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