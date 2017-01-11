Молодой негодяй

Американская премьера "Молодого папы" намечена на 15 января, Европа уже получила сериал благодаря шести национальным премьерам HBO и Canal+. Упомянуть о независимых коммерческих производителях нужно, чтобы понимать, с чем связаны немыслимые для католического кинематографа и довольно смелые в целом сцены эротики и насилия. Поводов для оскорбленных чувств предостаточно. Молодой папа курит в стенах Ватикана (о чем не упомянул только ленивый рецензент). Ближайший его друг кардинал Дюсолье участвует в групповой оргии и других сомнительных развлечениях не менее эффектно, чем какой-нибудь персонаж "Игры престолов" (конечно, это не выходки Борджиа, но вполне ожидаемый публикой после папы Александра уровень распутства среди католических иерархов). Кроме того, Молодой папа хамит буквально всем, кто попадается на его пути, и Господь не является исключением.

Кого он напоминает? Если обратиться к кинематографической иконографии, связанной с молодыми годами Иоанна Павла Второго, то покажется, что скрытое название сериала – "Молодой Войтыла". Джуд Лоу – усовершенствованная глянцевая копия всех актеров, изображавших Кароля Войтылу в молодые годы, и в рамках сериала вполне можно представить, что инкарнация папы Иоанна Павла II восходит на Святой Престол не в 58 лет, а в 46. Молодой папа – "человек из чужой страны", как сказал о себе Иоанн Павел II в первой ватиканской речи; у него имеется наставник и покровитель, теолог Спенсер (см. роль кардинала Сапеги в биографии молодого Войтылы); он рано потерял родителей; он устраивает в Ватикане качалку (см. горнолыжный спорт в жизни Иоанна Павла II). Публикация любовных писем обоих пап вызывает не скандал, а приступ признательности паствы. Консерватизм папы Иоанна Павла II в сфере требований к частной жизни добрых католиков не исключал его либеральных политических и социальных взглядов.

Сходство между реальным и выдуманным понтификами выглядит как грандиозная культурная пародия, на которые режиссер Паоло Соррентино мастер. Но на этом оно, пожалуй, заканчивается. Борьба с неуставными отношениями среди коллег и подчиненных, которыми полсериала занят Молодой папа (притом что сам он выглядит и ведет себя скорее как гей-икона), в реальной РКЦ происходит уже при Бенедикте ХVI. Ленни Беллардо слишком эксцентричен, эгоцентричен, оторван от реальности, животных предпочитает людям, явно злоупотребляет визитами к косметологу и личной властью. Все это позволяет русским друзьям и коллегам сравнивать его с Путиным (на заставке Джуд Лоу буквально повторяет известное фото подмигивающего российского президента), а американским – с Трампом: речь идет о политиках-выскочках нового типа, подменяющих общественный договор личной харизмой с элементами анти- или а-этического безумия (хорошо, что у Ватикана нет крылатых ракет).

Интересно было бы узнать, что на самом деле подумал папа Франциск после встречи с патриархом Кириллом

Можно предположить, что такой несколько сектантский папа-волюнтарист будущего спроектирован его создателями потому, что нынешний папа Франциск происходит из католических либералов; но главным образом потому, что старый мир подтрескивает по всем швам, и его не спасает ранее известный порядок. Вечные проблемы Церкви перешли в модерную эпоху, это утверждение справедливо и для начала XXI века. Молодой папа – фанатик веры (хотя частенько утверждает обратное), мечтающий превратить всю паству в таких же фанатиков. Он склонен к экстатическим приступам богооставленности, видениям и другим прямым прорывам бессознательного (см. его личный культ блаженной Хуаны, вероятно, собирательного образа юной святой).

В сериале практически нет поп-мотивов типа "Кода да Винчи", но есть несколько символических моментов, один из которых связан с именем Молодого папы. Имя Пий в католическом мире стало почти нарицательным для определения противоречивого реформатора, консерватора и революционера одновременно, в результате не вполне эффективного. Пий IX в эпоху Рисорджименто хотел обновить веру и преумножить государственность; если говорить кратко, вышло это с большими потерями для Ватикана. Пий X прославился как главный контрмодернист католичества. Пий XII правил при Муссолини, затем до своей смерти в 1958 году, согласно разным источникам, лавировал между режимом и его противниками, скрыто участвуя в спасении евреев в Холокосте. Наконец, Пий ХIII: это так называемый антипапа, сектант-американец из ультраконсервативной среды по имени Люциан Пульвермахер, умерший в 2009 году. Считал, среди прочих оппозиционеров, что постановления Второго Ватиканского собора (1962–1965) являются антикатолическими, а все избранные после него Папы, в том числе Иоанн Павел II, незаконны. И вот, предположим, его духовный ученик в Ватикане, новый Пий XIII, он же кардинал Беллардо, бывший Архиепископ Нью-Йорка.

Об ошибках сериала – см. здесь.

О том, что за картину рассматривают в Музее Ватикана мальчик-экскурсант и Молодой папа в последней серии первого сезона, – см. здесь. В действительности картина расположена в одном из музеев Толедо, не в Ватикане.

Наконец, в этом обществе католических фриков и европейских эксцентриков нет места никакому "Русскому миру", в отличие, например, от мира латиноамериканского и африканского. Единственный эпизод встречи Молодого папы и московского Патриарха сопровождается ремаркой первого: "Патриарх невыносимо скучен". Еще бы, слишком долго не хотел разговаривать; может быть, просто отвык. Интересно было бы узнать, что на самом деле подумал папа Франциск после встречи с патриархом Кириллом.

Елена Фанайлова – журналист, ведущий программы "Свобода в клубах"

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