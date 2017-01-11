Прощальная речь Барака Обамы. Прямая трансляция с переводом в 5:00

Президент США Барак Обама выступает сегодня с прощальной речью. Он покидает свой пост 20 января.

Чтобы произнести речь, Обама вернулся в свой родной город Чикаго.

С подобным обращением к американскому народу выступали многие президенты США, чтобы, как говорится в сообщении на сайте Белого дома, поделиться мыслями о своем времени в президентской должности и своим взглядом на будущее страны.

Обама написал, готовясь к сегодняшнему обращению:

"В 1796 году, когда Джордж Вашингтон создал прецедент мирной демократической передачи власти, он также создал установил традицию прощального обращения к американскому народу. И за минувшие с тех пор более 220 лет многие американские президенты следовали его примеру.

Во вторник 10 января я вернусь домой в Чикаго, чтобы произнести мои прощальные слова благодарности вам, даже если вы не будете там присутствовать лично.

Я только начал писать речь. Но я думаю о ней как о возможности поблагодарить вас, порадоваться тому, как вы изменили эту страну к лучшему за последние восемь лет, и поделиться мыслями о том, к чему нам стремиться дальше.

С 2009 года мы столкнулись со многими проблемами и, преодолев их, стали сильнее. Это потому, что нас никогда не оставляла вера, которая вела нас с основания страны – наше убеждение, что вместе мы можем изменить эту страну к лучшему.

Я надеюсь, вы присоединитесь ко мне еще один, последний раз.

Потому что для меня все это всегда было – о вас.

Президент Барак Обама".

20 января в Белом доме Барака Обаму сменит республиканец Дональд Трамп, неожиданно победивший на президентских выборах в ноябре соратницу Обамы по Демократической партии Хиллари Клинтон.

Выступление Барака Обамы с синхронным русским переводом наших коллег из "Голоса Америки" – в 5 часов утра по московскому времени.