Олесь уедет из Праги навсегда

Родственники писателя Александра Олеся, останки которого эксгумировали в Чехии, дали согласие на его перезахоронение в Украине. Дипломаты разыскали правнуков писателя в Канаде после того, как президент Украины Петр Порошенко поручил МИДу срочно решить вопрос возвращения останков Олеся на родину. Правда о материальном вопросе, связанном с перевозкой останков, президент не упомянул. А ведь именно из-за денег, а точнее их отсутствия, под надгробием известного украинского писателя сейчас лежит другой человек.



Александр, Вера и Олег Кандыба (это настоящая фамилия писателя Олеся) – семейное захоронение на Ольшанском кладбище в Праге. На месте, где 72 года покоились их тела – свежая яма. А совсем скоро здесь похоронят другого человека – Владимира Михайлишина. Долгие годы он – гражданин Чехии, выходец из Украины – по собственной инициативе платил за аренду земельного участка, на котором находится могила писателя.

После смерти мецената платить ренту стало некому. И хотя Михайлишин арендовал для себя еще один участок, рядом с захоронением собственных родственников, его сын Роман после смерти отца решил пойти против его воли. И оспорить это решение тоже оказалось некому.

Те, кому еще дорога память об Александре Олесе, живут в Киеве. Хранитель фондов Института литературы Наталья Лысенко показывает личные вещи писателя. После смерти Олеся чешская украинистка Зина Генык-Березовская привезла их в Украину. В 1993 году их передала в архив известная литературовед, шестидесятница Михайлина Коцюбинская. Около 3 тысяч экспонатов: письма, черновики, личные вещи, книги.

"Фактически все, что сохранила его жена Вера Антоновна, она не выбросила ни одного листочка. Даже то, что было собрано в конвертик и подписано "сжечь" – то, что даже Олесю не казалось важным. Даже это она сберегла", – рассказала хранитель фондов Института литературы Наталья Лысенко.



Выезжая из Украины в 1919 году, писатель еще не знал, что эмигрирует навсегда. Только на границе ему сказали, что отправляют в Вену культурным атташе. На родину Олесь уже не вернулся, но она была во всех его произведениях. Один из сборников поэт посвятил украинским эмигрантам, равнодушным к событиям на родине – войне, окупации, репрессиям и голодомору.

Чуть больше $70 в год. Такую сумму должен был найти Киев, чтобы останки известного писателя Александра Олеся не лежали сейчас в хранилище на пражском кладбище. Важно сказать, что для Чехии это нормальная практика: страна маленькая, кладбищ мало, поэтому если за место никто не платит – останки эксгумируют, а участок передают в аренду желающим.

В Украине эксгумация останков писателя обернулась скандалом. Срочно разобраться в ситуации МИДу поручил президент Петр Порошенко. Кабмин взялся финансировать перевозку останков, а в Микультуры обещали создать спецкомиссию, которая займется вопросом перезахоронений выдающихся украинцев.

Олесь прожил заграницей 25 лет. И все это время скучал по Украине, писал о ней, мечтал вернуться. Украина вспомнила о нем слишком поздно.