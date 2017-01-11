Прощание Обамы

Во вторник президент Барак Обама выступил с прощальным обращением к стране. Он произнес свою речь в Чикаго, в городе, где началась его политическая карьера.

Вдохновивший за восемь лет десятки миллионов американцев своим лозунгом "надежда и перемены" президент Обама заканчивает свое президентство на оптимистичной ноте. Он напомнил стране о достижениях последних лет и призвал американцев с оптимизмом смотреть в будущее.

- Если бы я сказал вам 8 лет назад, что Америка справится с Великой рецессией, перезарядит нашу автомобильную индустрию, и положит начало самому длительному в истории страны периоду времени, в течение которого продолжается создание рабочих мест… Если бы я сказал вам, что мы начнем новую главу в отношениях с народом Кубы, положим конец иранской военной ядерной программе, не сделав ни одного выстрела, ликвидируем организатора террористических актов 11 сентября… Если бы я сказал вам, что мы обеспечим брачное равноправие и обеспечим право на медицинское страхование для еще 20 миллионов американцев… Если бы я сказал это вам тогда, вы бы ответили, что мы поднимаем планку слишком высоко. Это именно то, что совершили, – провозгласил Барак Обама.

После двух шагов вперед следует шаг назад

Обама почти не коснулся в своей речи неожиданного поражения на президентских выборах Хиллари Клинтон, которая вела кампанию под лозунгами сохранения его политического наследства. Он лишь дал понять о своих чувствах, посетовав на то, что "после двух шагов вперед следует шаг назад", но он призвал сограждан к политической активности. "Наша демократия зависит от вас, она нуждается в вас. Не только когда проходят выборы, не только когда на кону стоят ваши личные узкие интересы, но в течение вашей жизни»" – обратился Барак Обама к 14-тысячной аудитории, прерывавшей его речь частыми аплодисментами.

Уходящий президент предложил и свое видение будущего, своего рода, новый социальный контракт, в рамках которого дети смогут получить необходимое для преуспевания в будущем образование, рабочие получат большие возможности для вступления в профсоюз и защиты своих прав на достойную зарплату, а более справедливый налоговый кодекс не позволит корпорация уклониться от выполнения своих обязанностей перед обществом, которое создает условия для их успешной работы.

У Барака Обам есть достижения, которыми он может гордиться, считает историк профессор университета Сетон-Холл в Нью-Джерси Натаниэль Найт:

Мы стали свидетелями самого длительного периода экономического роста, по крайней мере, в недавней истории

– Он сделал много, в разных областях. Конечно реформа медицинского страхования является самым видным его достижением. Оно несовершенно, есть недостатки, но многие миллионы американцев в результате имеют страховку, в то время, как раньше у них не было такой возможности. Можно упомянуть защиту окружающей среды, борьбу с изменением климата, во что Обама внес большой вклад. Конечно же восстановление экономики тоже в числе его достижений, хотя, на мой взгляд, оно могло быть более значительным, если бы республиканцы не препятствовали дополнительному стимулированию экономики. Но тем не менее, мы стали свидетелями самого длительного периода экономического роста, по крайней мере, в недавней истории. Это достаточно серьезное экономическое достижение, тем более, если сравнивать с тем, что нам оставила последняя республиканская администрация.

– Восемь лет назад страна испытывала небывалый подъем при виде кандидата, который обещал перемены, первого президента-афроамериканца, который обещал ввести страну в так называемое пост-расовое общество. Насколько оправдались эти надежды?

– Много было нереальных, неоправданных надежд, особенно, что касается расовых проблем. Было чувство гармонии, братства, дружбы всех американцев. Как ни парадоксально, победа Обамы, как мне кажется, вызвала сильную обратную реакцию. Мне кажется, что межрасовые отношения в какой-то мере даже ухудшились за это время. Во всяком случае усилилась атмосфера конфликтности. Я бы не сказал, что Обама сам в этом виноват, просто надежды были нереально высоки в то время.

– Критики Барака Обамы считают, что победа Трампа отчасти дезавуирует многое из наследия Обамы?

– Это очень большой вопрос по поводу причин прихода Трампа к власти и не нужно забывать, что большинство американцев проголосовали не за Трампа, а за его противницу. Хиллари получила большинство голосов. Конечно, это отчасти была реакция на президентство Обамы. Но, с другой стороны, во время выступления была заметна харизма Обамы, его способность вдохновить, которой у Хиллари не было. И на фоне его харизмы недостатки Хиллари стали, возможно, еще более заметны.

Марк Катц, историк и политолог из университета имени Джорджа Мэйсона считает, что способность вызвать большие надежды и ожидания перемен сама по себе будет рассматриваться достижением Барака Обамы:

Обама останется в истории символом новой реальности, с которой сталкивается страна

– Он без сомнения вызвал большие надежды и это достижение, учитывая уровень негативных настроений, которые испытывали американцы в то время. И уже тогда было ясно, что он не сможет воплотить многое из того, что ожидали. Тем не менее, он предпринял несколько очень важных шагов в области внутренней политики: медицинская реформа, легализация однополых браков, меры по борьбе со всемирным потеплением. Кстати, неожиданный проигрыш Хиллари Клинтон на президентских выборах стал реакцией большой части американского общества на эти перемены. Не удивительно, что важным лейтмотивом прощальной речи Обамы стал тезис о том, что если американцы хотят сохранить и развить достижения последних лет, то они должны быть глубоко вовлечены в политические процессы.

– Как вы считаете, что оставит в учебниках истории президентство Барака Обамы?

– Замечательный факт заключается в том, что он стал первым афроамериканцем президентом страны. Он стал символом нового времени. Страна меняется. Белое большинство рано или поздно превратится в одно из меньшинств, Америка станет страной где большинство составляют меньшинства. Для многих людей это выглядит тревожной перспективой. Отчасти отсюда проистекает популярность Трампа в значительном слое американского электората. Так что, на мой взгляд, президент Обама останется в истории символом новой реальности, с которой сталкивается страна.