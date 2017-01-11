7 человек, включая 5 дипломатов из ОАЭ, погибли при взрыве в Кандагаре

5 дипломатов из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) погибли при взрыве в афганском городе Кандагар 10 января.

Жертвами нападения стали еще два человека. Ранения получили 18, в том числе посол ОАЭ в Афганистане и губернатор провинции Кандагар.

В ОАЭ объявлен 3-дневный общенациональный траур.

В обнародованном в среду заявлении правительства говорится, что погибшие занимались гуманитарными, образовательными и социально-экономическими проектами в Афганистане.

Взрыв произошел около дома приемов в Кандагаре, где проходило заседание с участием иностранных дипломатов и высокопоставленных представителей местных властей.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение. Талибы отрицают свою причастность к этому.