Бегомания. Эфир в 20:05

В последние годы Россию охватила эпидемия бега – сотни тысяч людей начинают регулярно тренироваться, собираются в беговые клубы, выходят на массовые старты, ездят на международные марафоны. Что это: преходящая мода, массовый психоз, привычка, отвлекающая людей от работы и семьи? Может ли марафон быть опасен для здоровья? Или наоборот: «беговая болезнь» -- это признак здорового общества и здорового человека, который ищет гармонии духа и тела? Гость Сергея Медведева - Максим Журило, основатель проекта ILOVERUNNING и Владимир Юлов, доктор медицинских наук, травматолог-ортопед.