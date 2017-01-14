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Археология

Бегомания. Эфир в 20:05

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От чего и за чем мы бежим?

В последние годы Россию охватила эпидемия бега – сотни тысяч людей начинают регулярно тренироваться, собираются в беговые клубы, выходят на массовые старты, ездят на международные марафоны. Что это: преходящая мода, массовый психоз, привычка, отвлекающая людей от работы и семьи? Может ли марафон быть опасен для здоровья? Или наоборот: «беговая болезнь» -- это признак здорового общества и здорового человека, который ищет гармонии духа и тела? Гость Сергея Медведева - Максим Журило, основатель проекта ILOVERUNNING и Владимир Юлов, доктор медицинских наук, травматолог-ортопед.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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