Следствие не исключает, что заказчиков убийства Немцова было несколько

В Следственном комитете России не исключают, что у убийства Бориса Немцова могло быть несколько заказчиков и организаторов. Об этом в интервью "Коммерсанту" сказал заместитель главы ведомства Игорь Краснов.

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин ещё в конце 2015 года заявил, что убийство политика раскрыто, однако имя заказчика преступления до сих пор не названо.

Ранее обвинение объявило заказчиком преступления Руслана Мухудинова – водителя бывшего заместителя командира батальона "Север" МВД Чечни Руслана Геремеева. По словам Карпова, расследование дела в отношении Мухудинова и неустановленных лиц, которые могли иметь отношение к этому убийству, продолжается.

На скамье подсудимых в Москве находятся пять подозреваемых в убийстве оппозиционного политика. Родные и соратники Немцова настаивают на причастности к преступлению главы Чечни Рамзана Кадырова, а организатором убийства неоднократно называли именно Геремеева. Геремеев скрылся сразу же после убийства, он объявлен в розыск. Однако процессуального статуса до сих пор не имеет.

Борис Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы, недалеко от Кремля.

Движение "Солидарность" готовит акции памяти политика в годовщину его убийства. Активисты намерены вновь потребовать от следствия и суда установить и наказать реальных организаторов и заказчиков убийства Бориса Немцова. Кроме того, движение продолжит требовать от московских властей - увековечить память убитого политика.