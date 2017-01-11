В США к смертной казни приговорен убийца 9 человек

К смертной казни приговорён Дилан Руф - убийца 9 человек в американском городе Чарлстон (штат Южная Каролина).

Виновным его признало жюри присяжных, сообщает "Голос Америки".

17 июня 2015 года Руф проник в здание Африканской методистской епископальной церкви и стал стрелять по собравшимся на религиозные курсы прихожанам и пастору.

Потом убийца признался, что хотел развязать расовую войну.

На суде он отказался раскаяться.

Обвинение настаивало на том, что преступление было совершено по расовым мотивам.



