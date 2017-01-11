До 56 возросло число жертв взрыва в Кандагаре, на юге Афганистана.

Среди погибших и 5 дипломатов из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Ранения получили около ста человек, в том числе посол ОАЭ в Афганистане и губернатор провинции Кандагар.

В ОАЭ объявлен 3-дневный общенациональный траур.

Взрыв произошел 10 января около дома приёмов в Кандагаре, где проходило заседание с участием иностранных дипломатов и высокопоставленных представителей местных властей.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.