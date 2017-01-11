Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

До 56 возросло число жертв взрыва в Кандагаре

На месте взрыва в Кандагаре (10 января 2017 г.)

На месте взрыва в Кандагаре (10 января 2017 г.)

Смотреть комментарии

До 56 возросло число жертв взрыва в Кандагаре, на юге Афганистана.

Среди погибших и 5 дипломатов из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Ранения получили около ста человек, в том числе посол ОАЭ в Афганистане и губернатор провинции Кандагар.

В ОАЭ объявлен 3-дневный общенациональный траур.

Взрыв произошел 10 января около дома приёмов в Кандагаре, где проходило заседание с участием иностранных дипломатов и высокопоставленных представителей местных властей.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Наверх
XS
SM
MD
LG