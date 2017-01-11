Трамп назвал "фейком" якобы собранный на него компромат

Избранный президент США Дональд Трамп назвал "фейком" и "политической охотой на ведьм" сообщения о компромате на него, якобы собранном российской разведкой.

Кремль заявил, что никакого компромата на Трампа нет.

Ранее телекомпания CNN передала информацию о том, собранные российскими спецслужбами порочащие данные на Трампа есть в секретной части доклада американских разведывательных ведомств о киберугрозах со стороны России.

Помимо CNN, такие же данные приводят агентства Reuters, AP, газета The New York Times и другие СМИ. Все они ссылаются на анонимные источники в американском правительстве.

Сообщается, что компромат передал Вашингтону бывший британский разведчик, который, занимался сбором этой информации по заказу оппонентов Трампа в США: соперников в борьбе за номинацию от Республиканской партии, и финансовых доноров кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

Сегодня в 19 часов по московскому времени Дональд Трамп даёт первую пресс-конференцию в качестве избранного президента Соединённых Штатов.